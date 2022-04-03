Челябинца будут судить за гибель оператора при взрыве на АЗС

Обвиняемый нарушил технику безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Советский районный суд города Челябинска передано уголовное дело в отношении 32-летнего управляющего автозаправочных станций. Он обвиняется в нарушении правил безопасности, из-за которого произошел взрыв, в результате чего погибла оператор АЗС, рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«В декабре 2019 года от оператора автозаправочной станции по ул. Профинтерна, 110 управляющему стало известно о неисправности насоса газового модуля. Он в нарушение правил противопожарной безопасности перекрыл вентиль подачи сжиженного газа из резервуара к раздаточной колонке, не установив заглушку в газовом модуле, работающем под давлением. Это привело к утечке газа, образованию взрывоопасной смеси и стечению ее в поддон в месте соединения с кабелями, проложенными к зданию операторской и электрощитовой», — говорится в заявлении Натальи Мамаевой на сайте региональной прокуратуры.

В результате 25 декабря 2019 года в помещении здания операторской АЗС от неустановленного источника воспламенения произошли два последовательных объемных взрыва газопаровоздушной смеси сжиженного углеводородного газа. Открытым огнем обожгло оператора АЗС. Она была госпитализирована в ожоговый центр, где скончалась. Управляющему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам