03 апреля 2022
02 апреля 2022

Челябинца будут судить за гибель оператора при взрыве на АЗС

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожарные, место взрыва
Обвиняемый нарушил технику безопасности Фото:

В Советский районный суд города Челябинска передано уголовное дело в отношении 32-летнего управляющего автозаправочных станций. Он обвиняется в нарушении правил безопасности, из-за которого произошел взрыв, в результате чего погибла оператор АЗС, рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«В декабре 2019 года от оператора автозаправочной станции по ул. Профинтерна, 110 управляющему стало известно о неисправности насоса газового модуля. Он в нарушение правил противопожарной безопасности перекрыл вентиль подачи сжиженного газа из резервуара к раздаточной колонке, не установив заглушку в газовом модуле, работающем под давлением. Это привело к утечке газа, образованию взрывоопасной смеси и стечению ее в поддон в месте соединения с кабелями, проложенными к зданию операторской и электрощитовой», — говорится в заявлении Натальи Мамаевой на сайте региональной прокуратуры.

В результате 25 декабря 2019 года в помещении здания операторской АЗС от неустановленного источника воспламенения произошли два последовательных объемных взрыва газопаровоздушной смеси сжиженного углеводородного газа. Открытым огнем обожгло оператора АЗС. Она была госпитализирована в ожоговый центр, где скончалась. Управляющему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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В Советский районный суд города Челябинска передано уголовное дело в отношении 32-летнего управляющего автозаправочных станций. Он обвиняется в нарушении правил безопасности, из-за которого произошел взрыв, в результате чего погибла оператор АЗС, рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «В декабре 2019 года от оператора автозаправочной станции по ул. Профинтерна, 110 управляющему стало известно о неисправности насоса газового модуля. Он в нарушение правил противопожарной безопасности перекрыл вентиль подачи сжиженного газа из резервуара к раздаточной колонке, не установив заглушку в газовом модуле, работающем под давлением. Это привело к утечке газа, образованию взрывоопасной смеси и стечению ее в поддон в месте соединения с кабелями, проложенными к зданию операторской и электрощитовой», — говорится в заявлении Натальи Мамаевой на сайте региональной прокуратуры. В результате 25 декабря 2019 года в помещении здания операторской АЗС от неустановленного источника воспламенения произошли два последовательных объемных взрыва газопаровоздушной смеси сжиженного углеводородного газа. Открытым огнем обожгло оператора АЗС. Она была госпитализирована в ожоговый центр, где скончалась. Управляющему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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