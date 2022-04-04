В Кремле прокомментировали идею наказания за исполнение санкций

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что поправками занимается Госдума Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В России не могут допустить санкции, которые вводятся со стороны Запада. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов о введении наказания за исполнение антироссийских санкций.

«Мы не комментируем, когда работа идет в Госдуме. Сначала созреет текст. Но мы не можем допустить у нас в стране выполнения рестрикций, которые допущены по отношению к нашей стране», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Верховный суд России поддержал поправки в закон о наказании за исполнение санкций. С инициативой о введении наказаний выступают депутаты и сенаторы.

Страны Евросоюза, США, Великобритания, Япония и другие государства ввели санкции против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Санкционное давление продолжается на Россию с начала 2000-х. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью ограничений является «отмена России» и ее культуры.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России не могут допустить санкции, которые вводятся со стороны Запада. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов о введении наказания за исполнение антироссийских санкций. «Мы не комментируем, когда работа идет в Госдуме. Сначала созреет текст. Но мы не можем допустить у нас в стране выполнения рестрикций, которые допущены по отношению к нашей стране», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Верховный суд России поддержал поправки в закон о наказании за исполнение санкций. С инициативой о введении наказаний выступают депутаты и сенаторы. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Япония и другие государства ввели санкции против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Санкционное давление продолжается на Россию с начала 2000-х. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью ограничений является «отмена России» и ее культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...