В Кремле прокомментировали идею наказания за исполнение санкций

Дмитрий Песков заявил, что поправками занимается Госдума Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В России не могут допустить санкции, которые вводятся со стороны Запада. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов о введении наказания за исполнение антироссийских санкций.

«Мы не комментируем, когда работа идет в Госдуме. Сначала созреет текст. Но мы не можем допустить у нас в стране выполнения рестрикций, которые допущены по отношению к нашей стране», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Верховный суд России поддержал поправки в закон о наказании за исполнение санкций. С инициативой о введении наказаний выступают депутаты и сенаторы.

Страны Евросоюза, США, Великобритания, Япония и другие государства ввели санкции против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Санкционное давление продолжается на Россию с начала 2000-х. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью ограничений является «отмена России» и ее культуры.