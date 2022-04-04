В Кремле прокомментировали идею наказания за исполнение санкций

В России не могут допустить санкции, которые вводятся со стороны Запада. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов о введении наказания за исполнение антироссийских санкций.
«Мы не комментируем, когда работа идет в Госдуме. Сначала созреет текст. Но мы не можем допустить у нас в стране выполнения рестрикций, которые допущены по отношению к нашей стране», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.
Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Верховный суд России поддержал поправки в закон о наказании за исполнение санкций. С инициативой о введении наказаний выступают депутаты и сенаторы.
Страны Евросоюза, США, Великобритания, Япония и другие государства ввели санкции против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Санкционное давление продолжается на Россию с начала 2000-х. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью ограничений является «отмена России» и ее культуры.
В России не могут допустить санкции, которые вводятся со стороны Запада. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов о введении наказания за исполнение антироссийских санкций. «Мы не комментируем, когда работа идет в Госдуме. Сначала созреет текст. Но мы не можем допустить у нас в стране выполнения рестрикций, которые допущены по отношению к нашей стране», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Верховный суд России поддержал поправки в закон о наказании за исполнение санкций. С инициативой о введении наказаний выступают депутаты и сенаторы. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Япония и другие государства ввели санкции против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Санкционное давление продолжается на Россию с начала 2000-х. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью ограничений является «отмена России» и ее культуры.