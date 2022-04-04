Клишас: Верховный суд поддержал наказание за исполнение санкций

В Госдуму внесут поправки о наказании за исполнение санкций в РФ, которые поддержал ВС РФ, заявил Андрей Клишас Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Верховный суд Российской Федерации поддержал поправки в закон о наказании за исполнение санкций в РФ. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал Клишас в своем telegram-канале.

Ранее Клишас заявил, что депутаты и сенаторы хотят ввести наказания за исполнение антироссийских санкций на территории России. Поправки в УК РФ в Госдуму внесут 4 апреля.