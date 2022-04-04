Клишас: Верховный суд поддержал наказание за исполнение санкций

Верховный суд Российской Федерации поддержал поправки в закон о наказании за исполнение санкций в РФ. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал Клишас в своем telegram-канале.
Верховный суд Российской Федерации поддержал поправки в закон о наказании за исполнение санкций в РФ. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал Клишас в своем telegram-канале. Ранее Клишас заявил, что депутаты и сенаторы хотят ввести наказания за исполнение антироссийских санкций на территории России. Поправки в УК РФ в Госдуму внесут 4 апреля.