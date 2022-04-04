Клишас: Верховный суд поддержал наказание за исполнение санкций

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
В Госдуму внесут поправки о наказании за исполнение санкций в РФ, которые поддержал ВС РФ, заявил Андрей Клишас Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Верховный суд Российской Федерации поддержал поправки в закон о наказании за исполнение санкций в РФ. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал Клишас в своем telegram-канале.

Ранее Клишас заявил, что депутаты и сенаторы хотят ввести наказания за исполнение антироссийских санкций на территории России. Поправки в УК РФ в Госдуму внесут 4 апреля.

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Верховный суд Российской Федерации поддержал поправки в закон о наказании за исполнение санкций в РФ. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал Клишас в своем telegram-канале. Ранее Клишас заявил, что депутаты и сенаторы хотят ввести наказания за исполнение антироссийских санкций на территории России. Поправки в УК РФ в Госдуму внесут 4 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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