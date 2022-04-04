Челябинского прокурора не пустили в банкротство актива Дубровских

Семья Бориса Дубровского одержала еще одну судебную победу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокурора Челябинской области Карена Габриеляна не признали участником процесса банкротства, контролируемого семьей экс-губернатора Бориса Дубровского «ПО Монтажник». Это следует из базы данных судебных дел.

«Судья Арбитражного суда Челябинской области рассмотрел в открытом заседании в рамках дела о банкротстве должника акционерного общества „ПО Монтажник“ заявление прокурора Челябинской области о вступлении в обособленный спор по заявлению Дубровской Анны Борисовны к ответчикам, ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“ и АО „Кредит Урал Банк“, о признании сделки недействительной. Отказать прокурору Челябинской области в удовлетворении ходатайства о вступлении в обособленный спор по заявлению об оспаривании сделки», — говорится в определении суда (имеется в распоряжении URA.RU).

Дочь экс-главы области в феврале обратилась в тот же суд с заявлением о признании недействительными сделок по перечислению задолженности ПАО «ММК» перед «Монтажником» в пользу «КУБ» 1 млрд 514 млн 520 тысяч рублей и последующему списанию «КредитУралБанком» средств, поступивших на счета «Монтажника» от ММК в счет погашения долга. Также бизнес-леди просила арестовать имущество кредитной организации более чем на 1,3 млрд рублей. В пресс-службе прокуратуры области обещали URA.RU дать комментарий позднее, представители Дубровских отказываются от общения со СМИ.

Семья Дубровских приобрела «Монтажник» в 2018 году, когда ее глава руководил регионом. Фирма строила в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. На стройку потратили миллиарды рублей из бюджета области, после чего ее пришлось заморозить и началось расследование уголовных дел. Осенью 2020 года «Монтажник» признали банкротом, кредиторы претендуют примерно на 2 млрд рулей. Бывший директор фирмы Алексей Павлюк арестован, ему предъявлены обвинения по семи статьям УК РФ. В свою очередь, бизнесмен обвинил в произошедшем собственников компании.

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