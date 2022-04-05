Россияне стали жаловаться на недостоверную информацию на ценниках

06 апреля 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Ложные ценники все чаще стали мелькать на полках магазинов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Российские покупатели все чаще стали жаловаться на обман со стороны магазинов, когда цена товара на полке не соответствует той, которую озвучивают на кассе. В Роспотребнадзоре рассказали, что около 14% жалоб, поступающих в ведомство, касаются этой проблемы. «Жалобы приходят к нам по разным каналам. Если говорить о единой горячей линии по защите прав потребителей, то из 7 тысяч обращений более 1 тысячи касаются несоответствия стоимости на ценнике и на кассе», — рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что такое количество обращений поступило за период с 14 по 25 марта. Кроме того, в магазинах стали появляться объявления по поводу того, что стоимость товаров, указанная на ценниках, может быть не актуальна, поэтому необходимо ее уточнять у продавцов. Однако, по словам юриста Михаила Прядко, в соответствии с Гражданским кодексом, ценник является публичной офертой, и продавец обязан продать товар по заявленной на нем стоимости. Консультация продавца и произнесенная им цена не является публичной офертой. Другое дело, что стоимость, указанная на витрине является аналогом документа. Цены на продукты изменились в том числе из-за разрыва логистических цепочек на фоне экономических санкций против РФ. Запад усилил давление на экономику страны, которое он оказывает с начала нулевых. Президент страны Владимир Путин заверил, что Россия может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские покупатели все чаще стали жаловаться на обман со стороны магазинов, когда цена товара на полке не соответствует той, которую озвучивают на кассе. В Роспотребнадзоре рассказали, что около 14% жалоб, поступающих в ведомство, касаются этой проблемы. «Жалобы приходят к нам по разным каналам. Если говорить о единой горячей линии по защите прав потребителей, то из 7 тысяч обращений более 1 тысячи касаются несоответствия стоимости на ценнике и на кассе», — рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что такое количество обращений поступило за период с 14 по 25 марта. Кроме того, в магазинах стали появляться объявления по поводу того, что стоимость товаров, указанная на ценниках, может быть не актуальна, поэтому необходимо ее уточнять у продавцов. Однако, по словам юриста Михаила Прядко, в соответствии с Гражданским кодексом, ценник является публичной офертой, и продавец обязан продать товар по заявленной на нем стоимости. Консультация продавца и произнесенная им цена не является публичной офертой. Другое дело, что стоимость, указанная на витрине является аналогом документа. Цены на продукты изменились в том числе из-за разрыва логистических цепочек на фоне экономических санкций против РФ. Запад усилил давление на экономику страны, которое он оказывает с начала нулевых. Президент страны Владимир Путин заверил, что Россия может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке.