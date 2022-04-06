Челябинский губернатор высказался о смерти Жириновского

Алексей Текслер назвал покойного лидера ЛДПР выдающимся государственным деятелем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким лидера ЛПДР Владимира Жириновского. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Искренне соболезную родными и близким этого неординарного человека, его соратниками и коллегам. На протяжении всей жизни Владимир Вольфович твердо отстаивал интересы страны, безгранично верил в могущество и процветание России», — приводит слова Текслера его пресс-служба.

По словам губернатора, Жириновский был искренним и бескомпромиссным человеком, пользовался огромной популярностью и уважением россиян. В истории РФ он останется выдающимся государственным деятелем и патриотом России, отметил Текслер.

Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет в результате продолжительной болезни. В больницу он попал 9 февраля, заразившись коронавирусом. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. После этого он приходил в сознание, но в конце марта Однако вскоре его состояние улучшилось — политик пришел в сознание. Позже СМИ сообщили об ухудшении состояния Жириновского.

В конце марта появились слухи о смерти политика, однако в ЛДПР опровергли эту информацию. 6 апреля в официальном telegram-канале партии ЛДПР сообщили, что на 76-году жизни Жириновский умер.

В Госдуме почтили его память минутой молчания. Соболезнования выразил также российский лидер Владимир Путин.