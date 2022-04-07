В Европарламенте засомневались в достоверности сообщений о Буче, распространенных Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Необходимо проверить на правдивость сообщения о ситуации в украинской Буче, которые ранее распространяли украинские власти в западных СМИ. Об этом заявила депутат Европейского парламента Франческа Донато.

«Говорят, что речь идет о полном эмбарго на газ из России, что, исходя из фактов, которые преподносит украинское правительство о Буче, было бы абсолютно неприемлемо для нашей экономики. Уже есть серьезные сомнения в их правдивости», — сказала она во время своего выступления, передает «РенТВ».

Ранее в соцсетях появилось видео , на котором украинские солдаты с особой жестокостью убивают российских военных. На записи видно, как одного из солдат украинцы добивают несколькими выстрелами. Руки другого связаны за спиной, то есть человек был в плену и уже не представлял никакой угрозы. Газета New York Times заявила, что ей удалось установить подлинность появившегося в соцсетях в понедельник видео, на котором националисты ВСУ выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал расследовать сообщения о нарушениях прав человека на Украине.