Необходимо проверить на правдивость сообщения о ситуации в украинской Буче, которые ранее распространяли украинские власти в западных СМИ. Об этом заявила депутат Европейского парламента Франческа Донато.
«Говорят, что речь идет о полном эмбарго на газ из России, что, исходя из фактов, которые преподносит украинское правительство о Буче, было бы абсолютно неприемлемо для нашей экономики. Уже есть серьезные сомнения в их правдивости», — сказала она во время своего выступления, передает «РенТВ».
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором украинские солдаты с особой жестокостью убивают российских военных. На записи видно, как одного из солдат украинцы добивают несколькими выстрелами. Руки другого связаны за спиной, то есть человек был в плену и уже не представлял никакой угрозы. Газета New York Times заявила, что ей удалось установить подлинность появившегося в соцсетях в понедельник видео, на котором националисты ВСУ выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал расследовать сообщения о нарушениях прав человека на Украине.
Необходимо проверить на правдивость сообщения о ситуации в украинской Буче, которые ранее распространяли украинские власти в западных СМИ. Об этом заявила депутат Европейского парламента Франческа Донато. «Говорят, что речь идет о полном эмбарго на газ из России, что, исходя из фактов, которые преподносит украинское правительство о Буче, было бы абсолютно неприемлемо для нашей экономики. Уже есть серьезные сомнения в их правдивости», — сказала она во время своего выступления, передает «РенТВ». Ранее в соцсетях появилось видео, на котором украинские солдаты с особой жестокостью убивают российских военных. На записи видно, как одного из солдат украинцы добивают несколькими выстрелами. Руки другого связаны за спиной, то есть человек был в плену и уже не представлял никакой угрозы. Газета New York Times заявила, что ей удалось установить подлинность появившегося в соцсетях в понедельник видео, на котором националисты ВСУ выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал расследовать сообщения о нарушениях прав человека на Украине.