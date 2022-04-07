Европарламент потребовал проверить сообщения о ситуации в Буче. «Есть сомнения в их правдивости»

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Официальный сайт президента Украины, евросоюз, европарламент
В Европарламенте засомневались в достоверности сообщений о Буче, распространенных Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Необходимо проверить на правдивость сообщения о ситуации в украинской Буче, которые ранее распространяли украинские власти в западных СМИ. Об этом заявила депутат Европейского парламента Франческа Донато.

«Говорят, что речь идет о полном эмбарго на газ из России, что, исходя из фактов, которые преподносит украинское правительство о Буче, было бы абсолютно неприемлемо для нашей экономики. Уже есть серьезные сомнения в их правдивости», — сказала она во время своего выступления, передает «РенТВ».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором украинские солдаты с особой жестокостью убивают российских военных. На записи видно, как одного из солдат украинцы добивают несколькими выстрелами. Руки другого связаны за спиной, то есть человек был в плену и уже не представлял никакой угрозы. Газета New York Times заявила, что ей удалось установить подлинность появившегося в соцсетях в понедельник видео, на котором националисты ВСУ выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал расследовать сообщения о нарушениях прав человека на Украине.

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Необходимо проверить на правдивость сообщения о ситуации в украинской Буче, которые ранее распространяли украинские власти в западных СМИ. Об этом заявила депутат Европейского парламента Франческа Донато. «Говорят, что речь идет о полном эмбарго на газ из России, что, исходя из фактов, которые преподносит украинское правительство о Буче, было бы абсолютно неприемлемо для нашей экономики. Уже есть серьезные сомнения в их правдивости», — сказала она во время своего выступления, передает «РенТВ». Ранее в соцсетях появилось видео, на котором украинские солдаты с особой жестокостью убивают российских военных. На записи видно, как одного из солдат украинцы добивают несколькими выстрелами. Руки другого связаны за спиной, то есть человек был в плену и уже не представлял никакой угрозы. Газета New York Times заявила, что ей удалось установить подлинность появившегося в соцсетях в понедельник видео, на котором националисты ВСУ выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал расследовать сообщения о нарушениях прав человека на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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