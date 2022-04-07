NYT: в НАТО спорят из-за дальнейших отношений с Россией

Среди стран НАТО существуют разногласия по вопросу дальнейших отношений с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Страны-участницы Североатлантического альянса не могут договориться между собой относительно дальнейших шагов в отношении России из-за спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает газета The New York Times. Отмечается, что члены НАТО считают, что операция РФ далека от завершения.

«Страны Центральной Европы, такие как Польша и страны Балтии, хотят полного разрыва с Москвой и попытки поставить Россию на колени. Но другие страны считают, что Россию нелегко подчинить. По словам официальных лиц, такие страны, как Франция, Германия и Турция, хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения», — сообщает газета.

Главы МИД стран НАТО считают, что спецоперация России на Украине далека от завершения. «Сейчас мы видим значительный отход войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов. И они переключают свое внимание на восток», — подытожили в NYT.

Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об ожиданиях альянса, что Турция введет санкции против России. Великобритания ввела новый список санкций. Санкционное давление против России продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Также санкции оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики, заявляли российские власти.

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