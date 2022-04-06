В Кургане умерла учитель, работавшая в элитной гимназии

Курганская гимназия сообщила о смерти педагога-ветерана Тамары Орловой паблик VK «Гимназия №47»

В Кургане 6 апреля на 84-м году жизни скончалась ветеран педагогического труда, учитель математики Тамара Орлова. Об этом сообщается во «ВКонтакте» на странице гимназии №47, которая считается элитной, так как там обучаются дети высокопоставленных чиновников, силовиков и предпринимателей.

«Администрация гимназии и педагогический коллектив с прискорбием сообщают о том, что не стало Тамары Ивановны Орловой. Коллеги вспоминают ее как творческого учителя математики. Тамара Ивановна всегда пользовалась уважением за отзывчивость и справедливость как у коллег, так и у учеников. Она проработала в школе №47 со дня ее основания в 1968 году до августа 2000 года», — говорится в паблике образовательного учреждения.

Как отзываются об ушедшем из жизни педагоге ученики, Орлова была требовательным, но справедливым учителем, которая старалась максимально раскрыть возможности своих подопечных и привить им любовь к математике. В свое время она вела популярный у учеников математический кружок. Прощание с Орловой состоится 8 апреля с 11 до 12 часов в траурном зале №2 Курганского областного бюро судмедэкспертизы.