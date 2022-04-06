Курганская детская спортшкола девять лет работала незаконно

Спортшкола в Катайске с 2013 года работала без документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайске (Курганская область) местная детско-юношеская спортивная школа девять лет работала без необходимых разрешительных документов. Районный прокурор потребовал лицензировать деятельность организации. Информация размещена на официальном сайте надзорного ведомства.

«Прокуратура Катайского района провела проверку деятельности МБУДО „Катайская детско-юношеская спортивная школа“. Установлено, что с 2013 года учреждение осуществляет образовательную деятельность без разрешительных документов в связи с имеющимися нарушениями санитарно-эпидемиологических норм и правил», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Прокурор Катайского района потребовал срочно оформить лицензию. Деньги на эти цели должна дать местная администрация. Суд согласился с позицией надзорного ведомства и удовлетворил требования прокурора.