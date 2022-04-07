Уральский полпред Якушев приехал в Челябинск на хоккей

07 апреля 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Известно, что Владимир Якушев не только смотрит хоккей с трибун и по телевизору, но и сам играет в него Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев 7 апреля приехал в Челябинск, чтобы посетить хоккейный матч между «Трактором» и «Металлургом». Об этом URA.RU сообщили зрители. «Якушев находится в правительственной ложе, вместе с губернатором Алексеем Текслером. Его появление в ледовой арене „Трактор“ на матче стало неожиданностью, обычно полпреды редко появляются на подобных мероприятиях», — поделились собеседники агентства. Источник URA.RU в губернаторской резиденции сообщил, что визит Якушева носит частный характер. Поэтому заранее поездка не анонсировалась. В самом полпредстве корреспонденту подтвердили информацию. Южноуральское хоккейное дерби стало главным событием для фанатов «Трактора» и «Металлурга». Одна из двух команд, представляющих в КХЛ Челябинскую область, должна выйти в финал Кубка Гагарина и бороться за золотые медали сезона. Другой останется шанс получить «бронзу». В этой серии состоялись уже два матча. «Трактор» и «Металлург» одержали по одной победе. Серия будет идти до четырех побед. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев 7 апреля приехал в Челябинск, чтобы посетить хоккейный матч между «Трактором» и «Металлургом». Об этом URA.RU сообщили зрители. «Якушев находится в правительственной ложе, вместе с губернатором Алексеем Текслером. Его появление в ледовой арене „Трактор“ на матче стало неожиданностью, обычно полпреды редко появляются на подобных мероприятиях», — поделились собеседники агентства. Источник URA.RU в губернаторской резиденции сообщил, что визит Якушева носит частный характер. Поэтому заранее поездка не анонсировалась. В самом полпредстве корреспонденту подтвердили информацию. Южноуральское хоккейное дерби стало главным событием для фанатов «Трактора» и «Металлурга». Одна из двух команд, представляющих в КХЛ Челябинскую область, должна выйти в финал Кубка Гагарина и бороться за золотые медали сезона. Другой останется шанс получить «бронзу». В этой серии состоялись уже два матча. «Трактор» и «Металлург» одержали по одной победе. Серия будет идти до четырех побед.