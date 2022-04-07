Курганским больницам дадут миллионы на срочную закупку лекарств

Курганским больницам выделили 653 млн рублей на закупку медпрепаратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганскую область из федерального бюджета поступило 653 млн рублей на авансирование лечебных учреждений в условиях экономических санкций. Об этом сообщает территориальный фонд ОМС Курганской области.

«В регион из Федерального фонда ОМС поступило 653 млн рублей на реализацию ряда мер поддержки медицинских организаций в условиях экономических санкций. В настоящее время учреждения здравоохранения подают заявки на получение аванса. Больницы смогут приобрести раньше, чем планировали, лекарственные препараты, медицинские инструменты, реагенты и другие расходные материалы», — говорится в сообщении территориального фонда ОМС Курганской области.

В ведомстве отметили, что авансовое финансирование позволит больницам закупить медикаменты по уже заключенным госконтрактам и сформировать резерв на будущее. Кроме того, Курганская область получит около 150 млн рублей на обеспечение медпомощи пациентам, в том числе с COVID-19, сообщили в правительстве региона.

URA.RU писало, что в марте курганцы начали ощущать нехватку жизненно важного лекарства. В аптеках возникла проблема с наличием препаратов «Эутирокс» и «L-Тироксин» для лечения щитовидной железы. В правительстве Курганской области сообщали, что лекарств, в том числе L-тироксина, достаточно, и в скором времени они должны поступить в аптеки.