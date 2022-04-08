Во время работ движение будет идти лишь по одной полосе в режиме реверса (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области с 11 февраля ограничат движение на первом из намеченных к ремонту участков. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

В связи с проведением работ по капитальному ремонту на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» в Челябинской области км 1780+500 — км 1790+358 вводится с 11 апреля по 20 ноября 2023 года временное ограничение для транспортных средств. Оно заключается во временном снижения скорости и организации реверсивного движения», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет о расширении до четырех полос участка между М-5 в сторону Миасса. Ранее дорожники опубликовали карту будущей реконструкции, после которой пропускная способность автодороги вырастет вдвое. На период капремонта работы будут вести по одной полосе движения при систематическом движении транспорта по другой.

Скрин: пресс-служба ФКУ «Упрдор „Южный Урал“»