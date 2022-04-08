08 апреля 2022

В Челябинской области ограничат движение по федеральной трассе. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, дорожные работы, дорожный знак, трасса, м5, автодорога, ремонт дороги, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога
Во время работ движение будет идти лишь по одной полосе в режиме реверса (фото из архива) Фото:

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области с 11 февраля ограничат движение на первом из намеченных к ремонту участков. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

В связи с проведением работ по капитальному ремонту на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» в Челябинской области км 1780+500 — км 1790+358 вводится с 11 апреля по 20 ноября 2023 года временное ограничение для транспортных средств. Оно заключается во временном снижения скорости и организации реверсивного движения», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет о расширении до четырех полос участка между М-5 в сторону Миасса. Ранее дорожники опубликовали карту будущей реконструкции, после которой пропускная способность автодороги вырастет вдвое. На период капремонта работы будут вести по одной полосе движения при систематическом движении транспорта по другой.

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На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области с 11 февраля ограничат движение на первом из намеченных к ремонту участков. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». В связи с проведением работ по капитальному ремонту на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» в Челябинской области км 1780+500 — км 1790+358 вводится с 11 апреля по 20 ноября 2023 года временное ограничение для транспортных средств. Оно заключается во временном снижения скорости и организации реверсивного движения», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Речь идет о расширении до четырех полос участка между М-5 в сторону Миасса. Ранее дорожники опубликовали карту будущей реконструкции, после которой пропускная способность автодороги вырастет вдвое. На период капремонта работы будут вести по одной полосе движения при систематическом движении транспорта по другой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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