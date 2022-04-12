12 апреля 2022

В Екатеринбурге умер цыганский барон

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Мужчина скончался в ночь на 13 апреля Фото:

В Екатеринбурге умер цыганский барон Михаил Дица в ночь на 13 апреля. Барон страдал от онкологического заболевания. Об этом сообщают родственники умершего.

«Михай Дица страдал от онкологического заболевания, это и стало причиной его смерти на 71-м году жизни. Похороны планируют провести 16 апреля», — сообщают родственники, пишет E1.

Близкие Михаила рассказывают, что он был глубоко верующим православным. Для того, чтобы все родственники и знакомые с ним попрощались, его тело будет три дня лежать дома. На третий день в церкви пройдет отпевание, а после — погребение на кладбище. Согласно цыганским обычаям, на похоронах могут присутствовать только мужчины.

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В Екатеринбурге умер цыганский барон Михаил Дица в ночь на 13 апреля. Барон страдал от онкологического заболевания. Об этом сообщают родственники умершего. «Михай Дица страдал от онкологического заболевания, это и стало причиной его смерти на 71-м году жизни. Похороны планируют провести 16 апреля», — сообщают родственники, пишет E1. Близкие Михаила рассказывают, что он был глубоко верующим православным. Для того, чтобы все родственники и знакомые с ним попрощались, его тело будет три дня лежать дома. На третий день в церкви пройдет отпевание, а после — погребение на кладбище. Согласно цыганским обычаям, на похоронах могут присутствовать только мужчины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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