В Екатеринбурге умер цыганский барон Михаил Дица в ночь на 13 апреля. Барон страдал от онкологического заболевания. Об этом сообщают родственники умершего.
«Михай Дица страдал от онкологического заболевания, это и стало причиной его смерти на 71-м году жизни. Похороны планируют провести 16 апреля», — сообщают родственники, пишет E1.
Близкие Михаила рассказывают, что он был глубоко верующим православным. Для того, чтобы все родственники и знакомые с ним попрощались, его тело будет три дня лежать дома. На третий день в церкви пройдет отпевание, а после — погребение на кладбище. Согласно цыганским обычаям, на похоронах могут присутствовать только мужчины.
В Екатеринбурге умер цыганский барон Михаил Дица в ночь на 13 апреля. Барон страдал от онкологического заболевания. Об этом сообщают родственники умершего. «Михай Дица страдал от онкологического заболевания, это и стало причиной его смерти на 71-м году жизни. Похороны планируют провести 16 апреля», — сообщают родственники, пишет E1. Близкие Михаила рассказывают, что он был глубоко верующим православным. Для того, чтобы все родственники и знакомые с ним попрощались, его тело будет три дня лежать дома. На третий день в церкви пройдет отпевание, а после — погребение на кладбище. Согласно цыганским обычаям, на похоронах могут присутствовать только мужчины.