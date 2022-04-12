В Екатеринбурге умер цыганский барон

13 апреля 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Мужчина скончался в ночь на 13 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге умер цыганский барон Михаил Дица в ночь на 13 апреля. Барон страдал от онкологического заболевания. Об этом сообщают родственники умершего. «Михай Дица страдал от онкологического заболевания, это и стало причиной его смерти на 71-м году жизни. Похороны планируют провести 16 апреля», — сообщают родственники, пишет E1. Близкие Михаила рассказывают, что он был глубоко верующим православным. Для того, чтобы все родственники и знакомые с ним попрощались, его тело будет три дня лежать дома. На третий день в церкви пройдет отпевание, а после — погребение на кладбище. Согласно цыганским обычаям, на похоронах могут присутствовать только мужчины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге умер цыганский барон Михаил Дица в ночь на 13 апреля. Барон страдал от онкологического заболевания. Об этом сообщают родственники умершего. «Михай Дица страдал от онкологического заболевания, это и стало причиной его смерти на 71-м году жизни. Похороны планируют провести 16 апреля», — сообщают родственники, пишет E1. Близкие Михаила рассказывают, что он был глубоко верующим православным. Для того, чтобы все родственники и знакомые с ним попрощались, его тело будет три дня лежать дома. На третий день в церкви пройдет отпевание, а после — погребение на кладбище. Согласно цыганским обычаям, на похоронах могут присутствовать только мужчины.