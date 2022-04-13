ЧТПЗ в 2021 году сработал в убыток на 1 млрд рублей

13 апреля 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

ЧТПЗ сработал в убыток в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ), входящее в структуру ТМК, в 2021 году получило убыток по РБСУ более 1 млрд рублей. Годом ранее завод показал чистую прибыль 3,8 млрд рублей. За 2021 год выручка завода выросла на 24,7% — до 114,4 млрд рублей, сообщается на сервере раскрытия информации «Интерфакс». Валовая прибыль выросла на 22,1% — до 14,8 млрд рублей. Управленческие расходы сократились на 20,3% — до 5,189 млрд рублей. Доходы от участия в других организациях сократились с 7,3 млрд до 65 тыс. рублей. Сальдо прочих расходов и доходов выросло на 16,3% — до 2,776 млрд рублей. Это повлияло на показатели убытка до налогообложения и чистого убытка. Дебиторская задолженность ЧТПЗ увеличилась с 16,19 млрд до 35,04 млрд рублей, кредиторская — с 18,85 млрд до 35,4 млрд рублей. ПАО «ЧТПЗ» — промышленное предприятие металлургического комплекса России, является одним из крупнейших отечественных производителей трубной продукции. В середине марта 2021 года ТМК выкупила 86,5% акций ЧТПЗ. После проведения сделки на предприятии произошли кадровые перестановки. В частности, гендиректор ТМК Игорь Корытько на три года был избран гендиректором ПАО «ЧТПЗ». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ), входящее в структуру ТМК, в 2021 году получило убыток по РБСУ более 1 млрд рублей. Годом ранее завод показал чистую прибыль 3,8 млрд рублей. За 2021 год выручка завода выросла на 24,7% — до 114,4 млрд рублей, сообщается на сервере раскрытия информации «Интерфакс». Валовая прибыль выросла на 22,1% — до 14,8 млрд рублей. Управленческие расходы сократились на 20,3% — до 5,189 млрд рублей. Доходы от участия в других организациях сократились с 7,3 млрд до 65 тыс. рублей. Сальдо прочих расходов и доходов выросло на 16,3% — до 2,776 млрд рублей. Это повлияло на показатели убытка до налогообложения и чистого убытка. Дебиторская задолженность ЧТПЗ увеличилась с 16,19 млрд до 35,04 млрд рублей, кредиторская — с 18,85 млрд до 35,4 млрд рублей. ПАО «ЧТПЗ» — промышленное предприятие металлургического комплекса России, является одним из крупнейших отечественных производителей трубной продукции. В середине марта 2021 года ТМК выкупила 86,5% акций ЧТПЗ. После проведения сделки на предприятии произошли кадровые перестановки. В частности, гендиректор ТМК Игорь Корытько на три года был избран гендиректором ПАО «ЧТПЗ».