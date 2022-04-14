В Москве арестовали основателя даркнет-площадки Hydra

15 апреля 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

Мещанский суд Москвы избрал арест в качестве меры пресечения для 30-летнего Дмитрия Павлова Фото: Анна Майорова © URA.RU В Мещанском районном суде столицы был арестован один из основателей онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra Market Дмитрия Павлова. Об этом говорится в электронной базе данных суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павлова Д. О., который проходит по делу, возбужденному по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере“)», — цитирует ТАСС документ, взятый из базы данных Московского суда. Такая мера пресечения была избрана 11 апреля. Решение пока пока не вступило в силу. По закону у Павлова есть 10 дней, чтобы его обжаловать. Ранее сервер крупнейшего русскоязычного даркнет-рынка был закрыт. По словам источников, на сайте велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. Минюст США внес санкционный список эту интернет-площадку. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Мещанском районном суде столицы был арестован один из основателей онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra Market Дмитрия Павлова. Об этом говорится в электронной базе данных суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павлова Д. О., который проходит по делу, возбужденному по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере“)», — цитирует ТАСС документ, взятый из базы данных Московского суда. Такая мера пресечения была избрана 11 апреля. Решение пока пока не вступило в силу. По закону у Павлова есть 10 дней, чтобы его обжаловать. Ранее сервер крупнейшего русскоязычного даркнет-рынка был закрыт. По словам источников, на сайте велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. Минюст США внес санкционный список эту интернет-площадку.