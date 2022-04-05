В Германии закрыли крупнейший русскоязычный даркнет-рынок

05 апреля 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Были конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную в настоящее время примерно 23 миллионам евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Германии закрыли сервер крупнейший русскоязычный даркнет-рынка Hydra Market. Об этом говорится в сообщении федерального ведомства уголовной полиции. «Были конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную в настоящее время примерно 23 миллионам евро, которые относятся к торговой площадке», — такие сведения передают РИА «Новости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что на платформе были зарегистрированы более 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов пользователей. Также сообщается, что там велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. В 2020 году ее продажи составили не менее 1,23 миллиарда евро. Коммерческие сайты в даркнете работают через браузер Tor. Ранее депутат Госдумы заявлял, что блокировка TOR поможет снизить преступность в России. По его словам, число мошеннических схем увеличивается. За последний год почти 100% рост этих преступлений, и десятки миллиардов рублей наши граждане теряют на этом. Во многих этих схемах так или иначе используется этот сервис. Он поддерживает ограничение этого сервиса. По его словам это создаст сложности мошенникам. После Роскомнадзор заблокировал Tor на территории России. Браузер был внесен в черный список Роскомнадзора. Информацию о блокировке доступа к Tor в России подтвердили ее разработчики. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Германии закрыли сервер крупнейший русскоязычный даркнет-рынка Hydra Market. Об этом говорится в сообщении федерального ведомства уголовной полиции. «Были конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную в настоящее время примерно 23 миллионам евро, которые относятся к торговой площадке», — такие сведения передают РИА «Новости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что на платформе были зарегистрированы более 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов пользователей. Также сообщается, что там велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. В 2020 году ее продажи составили не менее 1,23 миллиарда евро. Коммерческие сайты в даркнете работают через браузер Tor. Ранее депутат Госдумы заявлял, что блокировка TOR поможет снизить преступность в России. По его словам, число мошеннических схем увеличивается. За последний год почти 100% рост этих преступлений, и десятки миллиардов рублей наши граждане теряют на этом. Во многих этих схемах так или иначе используется этот сервис. Он поддерживает ограничение этого сервиса. По его словам это создаст сложности мошенникам. После Роскомнадзор заблокировал Tor на территории России. Браузер был внесен в черный список Роскомнадзора. Информацию о блокировке доступа к Tor в России подтвердили ее разработчики.