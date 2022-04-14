Росгвардия начинает тотальную проверку оружия у пермяков

Проверка будет проводиться совместно с сотрудниками полиции Фото: Илья Московец © URA.RU

Управление Росгвардии по Пермскому краю совместно с органами МВД проведет «полную комплексную проверку» пермяков, владеющих оружием. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Управлением Росгвардии по Пермскому краю и ГУ МВД по Пермскому краю издано совместное распоряжение „О проведении комплексной проверки владельцев гражданского оружия“. Согласно ему проверку проводят сотрудники органов внутренних дел, дислоцированные на территории края, а также сотрудники управления Росгвардии по Пермскому краю», — говорится в размещенном сообщении.

В июне 2021 года президент Владимир Путин поручил проверить владельцев огнестрельного оружия. Это произошло вскоре после стрельбы в казанской гимназии, которую устроил Ильназ Галявиев. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки не могут попасть на прием к специалистам, чтобы продлить или оформить лицензию на владение оружием. Это произошло из-за изменившихся правил медосвидетельствования, которые вступили в силу с 1 марта.