14 апреля 2022

Росгвардия начинает тотальную проверку оружия у пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, росгвардия
Проверка будет проводиться совместно с сотрудниками полиции Фото:

Управление Росгвардии по Пермскому краю совместно с органами МВД проведет «полную комплексную проверку» пермяков, владеющих оружием. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Управлением Росгвардии по Пермскому краю и ГУ МВД по Пермскому краю издано совместное распоряжение „О проведении комплексной проверки владельцев гражданского оружия“. Согласно ему проверку проводят сотрудники органов внутренних дел, дислоцированные на территории края, а также сотрудники управления Росгвардии по Пермскому краю», — говорится в размещенном сообщении.

В июне 2021 года президент Владимир Путин поручил проверить владельцев огнестрельного оружия. Это произошло вскоре после стрельбы в казанской гимназии, которую устроил Ильназ Галявиев. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки не могут попасть на прием к специалистам, чтобы продлить или оформить лицензию на владение оружием. Это произошло из-за изменившихся правил медосвидетельствования, которые вступили в силу с 1 марта.

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Управление Росгвардии по Пермскому краю совместно с органами МВД проведет «полную комплексную проверку» пермяков, владеющих оружием. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Управлением Росгвардии по Пермскому краю и ГУ МВД по Пермскому краю издано совместное распоряжение „О проведении комплексной проверки владельцев гражданского оружия“. Согласно ему проверку проводят сотрудники органов внутренних дел, дислоцированные на территории края, а также сотрудники управления Росгвардии по Пермскому краю», — говорится в размещенном сообщении. В июне 2021 года президент Владимир Путин поручил проверить владельцев огнестрельного оружия. Это произошло вскоре после стрельбы в казанской гимназии, которую устроил Ильназ Галявиев. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки не могут попасть на прием к специалистам, чтобы продлить или оформить лицензию на владение оружием. Это произошло из-за изменившихся правил медосвидетельствования, которые вступили в силу с 1 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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