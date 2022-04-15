Воду будут чистить с помощью новой раработки уральского завода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Больше 10 населенных пунктов в Свердловской области получат в 2022 году оборудование для очистки питьевой воды. Его поставит богдановичский завод «Огнеупоры». Об этом рассказал генеральный директор предприятия Алексей Юрков.

«Сейчас получен запрос на разработку четырех станций, в том числе в Богдановичском и Каменском районах. Я думаю, в этом году еще станций восемь-десять мы поставим», — сказал Алексей Юрков

Производство смеси для очистки питьевой воды и промышленных стоков «Квалисорб» запустили на заводе сегодня, 15 апреля. Эту технологию уже опробовали на сетях водоснабжения. В 2021 году мини-станцию очистки установили в селе Ильинском под Богдановичем. Теперь, по словам главы предприятия, жители пьют воду из-под крана и местный водопровод даже не справляется с объемами потребления.

Абсорбент «Квалисорб» очищает стоки от тяжелых металлов и токсичных веществ, в том числе от железа, меди, марганца, никеля, хрома, цинка, кадмия, бериллия, ионов аммония, свинца и кобальта. Он может применяться в черной и цветной металлургии, химической и горнодобывающей промышленности, металлообработке и машиностроении, энергетике и ЖКХ.