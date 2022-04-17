В Кремле уверены, что Россия выдержит в противостоянии Западу

17 апреля 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Россия может противостоять Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия выдержит противостояние с Западом на фоне введенных антироссийских санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». «Мы — можем», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, может ли Россия, в отличие от СССР, «сдюжить» в противостоянии с Западом. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов. Страны Запада с конца февраля вводят против РФ санкции из-за спецоперации на Украине. В Евросоюзе готовят шестой пакет ограничений против РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции нацелены на «отмену России и всего связанного с ней». На фоне ограничений в РФ приняли меры поддержки бизнеса и граждан. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия выдержит противостояние с Западом на фоне введенных антироссийских санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». «Мы — можем», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, может ли Россия, в отличие от СССР, «сдюжить» в противостоянии с Западом. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов. Страны Запада с конца февраля вводят против РФ санкции из-за спецоперации на Украине. В Евросоюзе готовят шестой пакет ограничений против РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции нацелены на «отмену России и всего связанного с ней». На фоне ограничений в РФ приняли меры поддержки бизнеса и граждан.