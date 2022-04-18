Пожилая свердловчанка под прикрытием военных РФ бежала с Украины

18 апреля 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Женщину сопровождала военная техника РФ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные РФ, проводящие денацификацию и демилитаризацию Украины, помогли свердловчанке Татьяне с ее восьмилетним внуком вернуться из Херсонской области обратно в Россию. Солдаты сопровождали ее машину к границе с Россией на своей военной технике. Об этом Татьяна рассказала URA.RU. «Я подъехала к нашим ребятам просто поинтересоваться, есть ли сейчас возможность выехать в Россию. Они попросили подъехать к ним снова через пол часа, так как этот вопрос надо было решить с начальством, наверное. Когда я к ним приехала во второй раз, они дали согласие и из Малой Александровки (Украина, Херсонская область) сопровождали меня на своей военной машине к границе с Россией», — рассказала Татьяна. Она также рассказала, что солдаты по первой же просьбе заправили ей машину бензином. Дорога из Малой Александровки до границы с РФ заняла около пяти часов. Еще 12 часов пришлось простоять на таможне. «Таможенники проверяют очень тщательно. Открыли и проверили каждую сумку. Также тщательно осмотрели автомобили», — вспоминает Татьяна. Осмотр занял около 40 минут. После пересечения границы, она со своим внуком отправилась до Армянска (город на севере Крыма). Там дождалась своего сына, который затем вел машину до Екатеринбурга. Дорога, в общем, заняла шесть дней. «Ночью ехать очень тяжело. Останавливались в придорожных гостиницах, чтобы отоспаться», — рассказала Татьяна. Она вспоминает, что солдаты не рассказали ей, из какой они части: «Военная тайна», — говорили они. «Представились как Сергей и Роман», — вспоминает Татьяна. Она рассказала, что не знала как их отблагодарить и подарила им замороженное мясо, которое забрала из дома. «Это единственное, чем я их могла отблагодарить», — посетовала она. Вернувшись в РФ, она рассказывает, что с начала спецоперации она и внук спали одетыми, на всякий случай. Также постоянно слышали взрывы и то, как пролетает артиллерия. Восьмилетний внук рассказал URA.RU, что взрывов не боялся. «Сказки, которая украинская сторона рассказывает — неправда. Наши солдаты никого из мирного населения не трогали, а наоборот, помогали чем могли» — рассказывает она. Татьяна родилась в Малой Александровке в 1955 году. Всю жизнь работала на территории РФ, но в 2000-х ей пришлось переехать обратно, чтобы ухаживать за своим пожилым отцом. «До майдана было все отлично. Ездили в Россию, а внуки ездили ко мне. Но из-за начавшейся русофобии это все сделать было очень тяжело», — вспоминает Татьяна. Сейчас она проживает вместе с семьей своей дочки. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент не раз отмечал, что оккупация территории Украины в планы армии РФ не входит. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. Машина, на которой свердловчанка за 6 дней проехала почти 4000 километров Фото: читатель URA.RU Татьяна Примерный маршрут, по которому Татьяна ехала до Екатеринбурга Фото: Google.Maps Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Военные РФ, проводящие денацификацию и демилитаризацию Украины, помогли свердловчанке Татьяне с ее восьмилетним внуком вернуться из Херсонской области обратно в Россию. Солдаты сопровождали ее машину к границе с Россией на своей военной технике. Об этом Татьяна рассказала URA.RU. «Я подъехала к нашим ребятам просто поинтересоваться, есть ли сейчас возможность выехать в Россию. Они попросили подъехать к ним снова через пол часа, так как этот вопрос надо было решить с начальством, наверное. Когда я к ним приехала во второй раз, они дали согласие и из Малой Александровки (Украина, Херсонская область) сопровождали меня на своей военной машине к границе с Россией», — рассказала Татьяна. Она также рассказала, что солдаты по первой же просьбе заправили ей машину бензином. Дорога из Малой Александровки до границы с РФ заняла около пяти часов. Еще 12 часов пришлось простоять на таможне. «Таможенники проверяют очень тщательно. Открыли и проверили каждую сумку. Также тщательно осмотрели автомобили», — вспоминает Татьяна. Осмотр занял около 40 минут. После пересечения границы, она со своим внуком отправилась до Армянска (город на севере Крыма). Там дождалась своего сына, который затем вел машину до Екатеринбурга. Дорога, в общем, заняла шесть дней. «Ночью ехать очень тяжело. Останавливались в придорожных гостиницах, чтобы отоспаться», — рассказала Татьяна. Она вспоминает, что солдаты не рассказали ей, из какой они части: «Военная тайна», — говорили они. «Представились как Сергей и Роман», — вспоминает Татьяна. Она рассказала, что не знала как их отблагодарить и подарила им замороженное мясо, которое забрала из дома. «Это единственное, чем я их могла отблагодарить», — посетовала она. Вернувшись в РФ, она рассказывает, что с начала спецоперации она и внук спали одетыми, на всякий случай. Также постоянно слышали взрывы и то, как пролетает артиллерия. Восьмилетний внук рассказал URA.RU, что взрывов не боялся. «Сказки, которая украинская сторона рассказывает — неправда. Наши солдаты никого из мирного населения не трогали, а наоборот, помогали чем могли» — рассказывает она. Татьяна родилась в Малой Александровке в 1955 году. Всю жизнь работала на территории РФ, но в 2000-х ей пришлось переехать обратно, чтобы ухаживать за своим пожилым отцом. «До майдана было все отлично. Ездили в Россию, а внуки ездили ко мне. Но из-за начавшейся русофобии это все сделать было очень тяжело», — вспоминает Татьяна. Сейчас она проживает вместе с семьей своей дочки. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент не раз отмечал, что оккупация территории Украины в планы армии РФ не входит. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область.