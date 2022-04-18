Слова друзей Анны Шехеревой зачитал судья Свердловского облсуда Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Друзья екатеринбурженки Анны Шехеревой, которая заживо сожгла бездомного Данила Груздева, считают ее хорошей, порядочной матерью, несмотря на жестокое убийство. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского облсуда.

«Друзья ее знают как хорошего человека. Отмечают принципиальную исключительную порядочность, твердую позицию по отношению к любой несправедливости. Может поддержать в трудную минуту советом и делом, любящая, заботливая мама», — процитировал судья характеристики, которые дали Шехеревой ее друзья.

Он отметил, что соседи считают девушку порядочной, неконфликтной. По их словам, Шехерева участвовала в общественной жизни и демонстрировала лидерские качества.

Шехерева сожгла бездомного весной 2021 года, когда гуляла со знакомыми по ночному городу. Увидев двух людей, спавших на улице, она взяла лежавшие рядом бутылки, облила человека и подожгла его одежду. Шехерева, испугавшись, попыталась помочь потушить огонь и попросила вызвать скорую. Груздева госпитализировали, но он умер от сильных ожогов. Приговор девушке вынесли в Свердловском областном суде 18 апреля.