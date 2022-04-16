Пермская полиция выясняет причину поджога домов переселенцев

18 апреля 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Полицейские проверяют информацию о поджоге домов в поселке (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полиция устанавливает причину поджога домов переселенцев в поселке Лель (Гайнский муниципальный округ, Пермский край). Об этом URA.RU рассказала глава округа Елизавета Шалгинских. «Туда [в поселок Лель] выезжала полиция. Потому что было обращение жителей о том, что сгорели дома (два или три)», — сказала Шалгинских, добавив, что ей не известно о том, «кто и что конкретно там поджигал». По ее словам, сейчас в поселке ведутся работы по демонтажу домов и строений. Работы выполняет подведомственное администрации МАУ «ЖКХ Ресурс». Шалгинских пояснила, что все строения в поселке находятся на балансе муниципалитета, который обязан их демонтировать. «Нам необходимо все эти дома разобрать и населенный пункт этот упразднить. Это одно из условий программы по переселению граждан из труднодоступных территорий», — отметила глава округа. URA.RU рассказывало о том, что несколько домов и строений в поселке Лель оказались сожжены. Это произошло после того, как жители покинули населенный пункт. В 2021 году поселок был расселен по программе переселения граждан из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Полиция устанавливает причину поджога домов переселенцев в поселке Лель (Гайнский муниципальный округ, Пермский край). Об этом URA.RU рассказала глава округа Елизавета Шалгинских. «Туда [в поселок Лель] выезжала полиция. Потому что было обращение жителей о том, что сгорели дома (два или три)», — сказала Шалгинских, добавив, что ей не известно о том, «кто и что конкретно там поджигал». По ее словам, сейчас в поселке ведутся работы по демонтажу домов и строений. Работы выполняет подведомственное администрации МАУ «ЖКХ Ресурс». Шалгинских пояснила, что все строения в поселке находятся на балансе муниципалитета, который обязан их демонтировать. «Нам необходимо все эти дома разобрать и населенный пункт этот упразднить. Это одно из условий программы по переселению граждан из труднодоступных территорий», — отметила глава округа. URA.RU рассказывало о том, что несколько домов и строений в поселке Лель оказались сожжены. Это произошло после того, как жители покинули населенный пункт. В 2021 году поселок был расселен по программе переселения граждан из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов.