В Екатеринбурге из-за дождей закрылся излюбленный парк горожан

На протяжении последних недель парк затапливали дожди Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский дендропарк на улице 8 Марта закрыли для посетителей, чтобы провести просушку парка. Об этом URA.RU рассказали сотрудники парка.

«С 19 апреля парк закрыт для посетителей. Будет проводиться просушка территории», — пояснили сотрудники дендропарка.

На какой срок закрыт дендропарк — неизвестно. «Неделю, две, три или даже месяц. Все зависит от погодных условий», — уточнили работники парка. Такие меры предпринимаются для сохранения газонов.

Ранее URA.RU писало, что парк имени Энгельса в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Бажова затопило после проливных дождей. «В местах, где отсутствует водоотвод, все затоплено. Люди проложили мосты из деревянных поддонов, чтобы как-то передвигаться по парку», — передает корреспондент URA.RU. Также затопленными оказались центральные улицы города. Жителям приходилось перепрыгивать лужи и выискивать сухие участки дороги.