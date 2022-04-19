В Екатеринбурге из-за дождей закрылся излюбленный парк горожан

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Дендрологический парк на улице Первомайская. Екатеринбург , утки, дендропарк на первомайской
На протяжении последних недель парк затапливали дожди Фото:

Екатеринбургский дендропарк на улице 8 Марта закрыли для посетителей, чтобы провести просушку парка. Об этом URA.RU рассказали сотрудники парка.

«С 19 апреля парк закрыт для посетителей. Будет проводиться просушка территории», — пояснили сотрудники дендропарка.

На какой срок закрыт дендропарк — неизвестно. «Неделю, две, три или даже месяц. Все зависит от погодных условий», — уточнили работники парка. Такие меры предпринимаются для сохранения газонов.

Ранее URA.RU писало, что парк имени Энгельса в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Бажова затопило после проливных дождей. «В местах, где отсутствует водоотвод, все затоплено. Люди проложили мосты из деревянных поддонов, чтобы как-то передвигаться по парку», — передает корреспондент URA.RU. Также затопленными оказались центральные улицы города. Жителям приходилось перепрыгивать лужи и выискивать сухие участки дороги.

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Екатеринбургский дендропарк на улице 8 Марта закрыли для посетителей, чтобы провести просушку парка. Об этом URA.RU рассказали сотрудники парка. «С 19 апреля парк закрыт для посетителей. Будет проводиться просушка территории», — пояснили сотрудники дендропарка. На какой срок закрыт дендропарк — неизвестно. «Неделю, две, три или даже месяц. Все зависит от погодных условий», — уточнили работники парка. Такие меры предпринимаются для сохранения газонов. Ранее URA.RU писало, что парк имени Энгельса в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Бажова затопило после проливных дождей. «В местах, где отсутствует водоотвод, все затоплено. Люди проложили мосты из деревянных поддонов, чтобы как-то передвигаться по парку», — передает корреспондент URA.RU. Также затопленными оказались центральные улицы города. Жителям приходилось перепрыгивать лужи и выискивать сухие участки дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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