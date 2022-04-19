Экс-преподавателя УрФУ отправили в колонию за педофилию

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Мужчину приговорили к 15 годам колонии Фото:

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего преподавателя Уральского федерального университета (УрФУ), обвиняемого в педофилии. Об этом URA.RU рассказала адвокат подсудимого Ольга Кезик, которая собирается обжаловать решение суда.

«Мы считаем, что судья Екатерина Карапетян вынесла незаконный приговор. У меня еще не было возможности изучить весь текст приговора. Но полагаем, что такой приговор мог родиться только в том случае, если доказательства защиты были проигнорированы», — заявила Кезик.

Бывшего университетского преподавателя задержали осенью 2019 года после обращения его экс-супруги в следственный комитет. Она утверждала, что осужденный домогался их пятилетней дочери. В суде она представила запись со скрытой камеры, на которой видно, как осужденный выходит из ванной раздетым, одеваясь на ходу. Мужчина же заявлял, что ребенка рядом не было.

Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии. Кезик не согласна с решением и намерена обжаловать его в Областном суде. До апелляции он будет находиться в СИЗО.

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Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего преподавателя Уральского федерального университета (УрФУ), обвиняемого в педофилии. Об этом URA.RU рассказала адвокат подсудимого Ольга Кезик, которая собирается обжаловать решение суда. «Мы считаем, что судья Екатерина Карапетян вынесла незаконный приговор. У меня еще не было возможности изучить весь текст приговора. Но полагаем, что такой приговор мог родиться только в том случае, если доказательства защиты были проигнорированы», — заявила Кезик. Бывшего университетского преподавателя задержали осенью 2019 года после обращения его экс-супруги в следственный комитет. Она утверждала, что осужденный домогался их пятилетней дочери. В суде она представила запись со скрытой камеры, на которой видно, как осужденный выходит из ванной раздетым, одеваясь на ходу. Мужчина же заявлял, что ребенка рядом не было. Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии. Кезик не согласна с решением и намерена обжаловать его в Областном суде. До апелляции он будет находиться в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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