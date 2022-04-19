Евгений Тефтелев просит о колонии-поселении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Калининский районный суд назначил дату рассмотрения ходатайства бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева об изменении вида исправительного учреждения. Заседание состоится 16 мая, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Заседание назначено на 17:00. Судья Ольга Сапарова. Тефтелев просит об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору», — рассказали в пресс-службе.

Пункт 3 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в соответствии с которым подано ходатайство, подразумевает изменение вида исправительной колонии исходя из положений статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Тефтелев, которому по приговору назначена колония строгого режима имеет право перевестись в колонию-поселение, так как отбыл две трети срока наказания. Фактически в колонии он не был, а с момента приговора и по сей день находится в СИЗО. Так как он отбыл уже две трети срока, то может просить об условно-досрочном освобождении. Однако выйти на свободу из СИЗО невозможно, а вот из колонии-поселения уже вполне можно подать такое ходатайство. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что силовики не будут чинить препятствий для смягчения наказания Тефтелеву.

Экс-мэра и бывшего руководителя управления капстроительства мэрии Челябинска Евгения Пашкова сотрудники ФСБ задержали 11 декабря 2019 года. Показания на них дал депутат гордумы Сергей Селещук, заявив, что платил им за получение контракта на строительство школы в микрорайоне Парковый.

Тефтелев признал вину и был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Штраф бывший градоначальник выплатил, с его счетов снят арест. Дело Пашкова до сих пор находится на рассмотрении в суде.

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