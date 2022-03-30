Экс-мэр Челябинска попросил отправить его в колонию

Евгений Тефтелев, чтобы освободиться досрочно, должен поменять исправительное учреждение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев хочет отбывать оставшийся срок наказания за крупную взятку в колонии-поселении. Об этом рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«Тефтелев с момента приговора и по сей день находится в СИЗО. При этом он отбыл уже две трети срока, что формально позволяет ему просить об условно-досрочном освобождении. Однако выйти на свободу непосредственно из СИЗО невозможно, а вот из колонии-поселения уже вполне можно подать ходатайство», — рассказал URA.RU инсайдер.

По его словам, сейчас Тефтелев подал ходатайство о замене вида наказания на колонию-поселение, где режим существенно мягче, чем в обычной исправительной колонии. Не говоря уже о колонии строгого режима, где он должен был находиться изначально.

Как сообщили URA.RU в Центральном районном суде Челябинска, заявление экс-мэра о замене ему об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору, действительно подано. Материалы были переданы в производство судье 28 марта, дата рассмотрения пока не назначена.

Тефтелева и бывшего руководителя управления капстроительства мэрии Челябинска Евгения Пашкова сотрудники ФСБ задержали 11 декабря 2019 года. Показания на них дал депутат гордумы Сергей Селещук, заявив, что платил им взятки за получение контракта на строительство школы в микрорайоне Парковый. Бывший мэр признал вину и был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Он выплатил штраф, но в колонию его так и не отправили, он по-прежнему находится в СИЗО.

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