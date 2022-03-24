Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев получил шанс выйти на свободу

Евгений Тефтелев провел за решеткой уже две трети определенного судом сроком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Бывший мэр Челябинска и вице-губернатор Челябинской области Евгений Тефтелев, осужденный за взяточничество, получил шанс досрочно выйти из-за решетки. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Две трети срока, отмеренного Тефтелеву приговором Центрального районного суда, истекут 27 марта. Соответственно, он может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. В отличие от прошлогодней попытки добиться замены наказания на более мягкое, в этот раз у экс-чиновника есть хорошие шансы», — рассказал URA.RU инсайдер.

Как пояснил источник, на руку Тефтелеву играет активное сотрудничество с правоохранительными органами. Начавшись во время следствия по его делу, оно продолжилось и после него, дав силовикам информацию о других потенциальных коррупционерах.

Тефтелева и бывшего руководителя управления капстроительства мэрии Челябинска Евгения Пашкова сотрудники ФСБ задержали 11 декабря 2019 года. Показания на них дал депутат гордумы Сергей Селещук, заявив, что платил им взятки за получение контракта на строительство школы в микрорайоне Парковый.

Бывший мэр признал вину и был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Он выплатил штраф, но в колонию его так и не отправили, он по-прежнему находится в СИЗО. Пашкова приговорили к 8 годам колонии строгого режима, без штрафа. Облсуд отменил это решение из-за нарушений, допущенных при оглашении приговора.

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