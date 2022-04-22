На Челябинскую область надвигаются ночные заморозки

Морозы придут в Челябинскую область в ночь на 24 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь на 24 апреля в Челябинской области температура опустится до минус 9 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра. В то же время на юге и востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

«В ночь на воскресенье, 24 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха от 1 до минус 4 градусов, в низинах опустится до минус 9», — сообщили URA.RU в Челябинском ЦГМС.

Как уточнили синоптики, до 25 апреля в южных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность. Угроза пожаров ожидается и на востоке региона.