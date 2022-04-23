Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли погранпункт в Курской области, ВСК РФ уничтожили крупный склад западного оружия возле Одессы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 апреля.
- ВСУ обстреляли пограничный пункт в Глушковском районе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате обстрела загорелось здание Россельхознадзора, пострадавших нет.
- ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожили крупную партию западного оружия на военном аэродроме в районе Одессы. В Минобороны РФ отметили, что большая часть оружия на складе принадлежала США. Также российские военные уничтожили опорный пункт украинских националистов в Херсонской области.
- Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ сорвали эвакуацию мирных жителей из Мариуполя. По словам Басурина, националисты открыли огонь из минометов с завода «Азовсталь».
- Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что республика отправит на Украину новый отряд из нескольких сотен добровольцев.
- В Минобороны РФ заявили, что США готовятся применить на Украине оружие массового поражения. По информации военного ведомства, это может быть химическое, биологическое или тактическое ядерное оружие.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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