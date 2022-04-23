ВСУ обстреляли погранпункт РФ, ВКС уничтожили склад оружия США. Главное к вечеру 23 апреля

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, волноваха, z войска
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли погранпункт в Курской области, ВСК РФ уничтожили крупный склад западного оружия возле Одессы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 апреля.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли погранпункт в Курской области, ВСК РФ уничтожили крупный склад западного оружия возле Одессы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 апреля. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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