Еврокомиссия: Европе грозит кризис из-за эмбарго на газ из РФ

В Европе работают над шестым пакетом санкций, однако признают проблему кризиса в ряде стран Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз хочет ввести новые санкции против России, однако в ряде стран Европы уже наблюдается экономический и энергетический кризис из-за введенных ранее ограничений. Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

«В настоящее время мы работаем над шестым пакетом санкций. Исходное положение, особенно в отношении газа, непростое: полное газовое эмбарго может вызвать серьезный энергетический кризис в ряде стран», — ее слова передает News.ru .

Она также выразила неудовольствие, что европейские страны стали зависимы от российских энергоресурсов «настолько». Однако Юрова отметила, что в вопросе давления на РФ «можно было бы сделать еще больше».

Европа ввела пятый пакет антироссийских санкций 8 апреля. Они коснулись запрета транзакции и заморозки активов четырех ключевых российских банков. Ограничения исключают перевозки по территории ЕС автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии за исключением перевозок медицинских и продовольственных товаров. Предыдущие санкции касались экономического и банковского сектора страны. После новых санкций Евросоюза Россия переориентирует экспорт угля на другие рынки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы — после начала проведения Россией спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства. Однако из-за санкций пострадала в первую очередь Европа: граждан призывают меньше использовать кондиционеры и ездить медленнее, а мыться — пореже.

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