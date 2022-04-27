Константин Ярошенко прибыл в аэропорт ВнуковоФото: пресс-центр аэропорта «Внуково»
Самолет с Константином Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида прибыл в московский аэропорт Внуково. Его встретили супруга и дочь.
Канал «Россия-1» показал кадры встречи российского летчика с семьей. Он увидел их спустя более чем, десять лет заключения. Там видно, что он очень рад своему возвращению на родину.
Ранее сообщалось, что Константина Ярошенко приговорили в США к 20 годам заключения в тюрьме общего режима, передает телеканал 360. Его обвинили в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков. Россиянин своей вины не признал и называет уголовное дело сфабрикованным. Также он неоднократно жаловался на здоровье, а также на плохие условия содержания в тюрьме.
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Самолет с Константином Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида прибыл в московский аэропорт Внуково. Его встретили супруга и дочь. Канал «Россия-1» показал кадры встречи российского летчика с семьей. Он увидел их спустя более чем, десять лет заключения. Там видно, что он очень рад своему возвращению на родину. Ранее сообщалось, что Константина Ярошенко приговорили в США к 20 годам заключения в тюрьме общего режима, передает телеканал 360. Его обвинили в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков. Россиянин своей вины не признал и называет уголовное дело сфабрикованным. Также он неоднократно жаловался на здоровье, а также на плохие условия содержания в тюрьме.