Российский летчик вернулся домой спустя 12 лет заточения в США. Видео

28 апреля 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

Константин Ярошенко прибыл в аэропорт Внуково Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково» Самолет с Константином Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида прибыл в московский аэропорт Внуково. Его встретили супруга и дочь. Канал «Россия-1» показал кадры встречи российского летчика с семьей. Он увидел их спустя более чем, десять лет заключения. Там видно, что он очень рад своему возвращению на родину. Ранее сообщалось, что Константина Ярошенко приговорили в США к 20 годам заключения в тюрьме общего режима, передает телеканал 360. Его обвинили в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков. Россиянин своей вины не признал и называет уголовное дело сфабрикованным. Также он неоднократно жаловался на здоровье, а также на плохие условия содержания в тюрьме. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Самолет с Константином Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида прибыл в московский аэропорт Внуково. Его встретили супруга и дочь. Канал «Россия-1» показал кадры встречи российского летчика с семьей. Он увидел их спустя более чем, десять лет заключения. Там видно, что он очень рад своему возвращению на родину. Ранее сообщалось, что Константина Ярошенко приговорили в США к 20 годам заключения в тюрьме общего режима, передает телеканал 360. Его обвинили в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков. Россиянин своей вины не признал и называет уголовное дело сфабрикованным. Также он неоднократно жаловался на здоровье, а также на плохие условия содержания в тюрьме.