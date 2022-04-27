27 апреля 2022

Российский летчик вернулся домой спустя 12 лет заточения в США. Видео

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., внуково
Константин Ярошенко прибыл в аэропорт Внуково Фото:

Самолет с Константином Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида прибыл в московский аэропорт Внуково. Его встретили супруга и дочь.

Канал «Россия-1» показал кадры встречи российского летчика с семьей. Он увидел их спустя более чем, десять лет заключения. Там видно, что он очень рад своему возвращению на родину.

Ранее сообщалось, что Константина Ярошенко приговорили в США к 20 годам заключения в тюрьме общего режима, передает телеканал 360. Его обвинили в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков. Россиянин своей вины не признал и называет уголовное дело сфабрикованным. Также он неоднократно жаловался на здоровье, а также на плохие условия содержания в тюрьме.

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Самолет с Константином Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида прибыл в московский аэропорт Внуково. Его встретили супруга и дочь. Канал «Россия-1» показал кадры встречи российского летчика с семьей. Он увидел их спустя более чем, десять лет заключения. Там видно, что он очень рад своему возвращению на родину. Ранее сообщалось, что Константина Ярошенко приговорили в США к 20 годам заключения в тюрьме общего режима, передает телеканал 360. Его обвинили в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков. Россиянин своей вины не признал и называет уголовное дело сфабрикованным. Также он неоднократно жаловался на здоровье, а также на плохие условия содержания в тюрьме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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