Россия вернула летчика Ярошенко, сидевшего в тюрьме США

Российского летчика Константина Ярошенко, отбывавшего наказание в тюрьме «Данбери», обменяли на студента из Техаса Тревора Рида. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко. Он американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», — сообщили в ведомстве.
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Российского летчика Константина Ярошенко, отбывавшего наказание в тюрьме «Данбери», обменяли на студента из Техаса Тревора Рида. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. «В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко. Он американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», — сообщили в ведомстве. Ярошенко приговорили в США к 20 годам заключения в тюрьме общего режима, сообщает телеканал 360. Его обвинили в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков, пишет «Царьград». Россиянин своей вины не признал и называет уголовное дело сфабрикованным. Находясь в тюрьме, он неоднократно жаловался на здоровье, а также на плохие условия содержания. Власти США отказывали ему в лечении. В России требовали вернуть летчика на родину, однако получили отказ от американской стороны.