В Чувашии осужден пермский боксер-тренер, изъято 5 кг наркотиков

За попытку сбыть наркотики пермскому тренеру грозит 7 лет лишения свободы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Чувашии вынесен приговор пермскому тренеру по боксу, а также его сообщнику, обоих обвиняют в сбыте наркотиков, предает URA.RU пресс-служба местного МВД. Весной прошлого года оперативники получили информацию о том, что из Республики Марий Эл к ним направляется «крупный» наркосбытчик.

«Им [задержанным] оказался известный в Перми спортсмен, тренер по боксу. Наркотики были изъяты не только из тайников в Марий Эл и Чувашии, но и в арендованном 34-летним спортсменом помещении в Перми. В общей сложности из незаконного оборота было изъято свыше 5 килограммов запрещенных веществ синтетического и растительного происхождения», — говорится в сообщении.

Также полицейским удалось найти и задержать 19-летнего сообщника пермского боксера, жителя города Чебоксары. Им предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд признал приговорил пермяка по совокупности преступлений к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.

URA.RU сообщало ранее о том, что сотрудники пермского управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили крупную партию запрещенных веществ во дворе многоквартирного дома на детской площадке в Перми. По данным ведомства, 37-летняя женщина спрятала улики под горкой на детской площадке перед арестом. А неделей раньше 35-летнего мужчину обвинили в изготовлении и распространении. Он обустроил в собственной квартире теплицу для выращивания марихуаны.

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