Соловьев снова потроллил Екатеринбург. Скрин

29 апреля 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Полемика Владимира Соловьева с екатеринбуржцами началась утром 27 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Телеведущий Владимир Соловьев упрекнул Екатеринбург в недостаточной поддержке военной спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В его telegram-канале (1,1 миллиона подписчиков) появился репост фотографии из Сарова (Нижегородская область), на которой изображен большой баннер с военнослужащим: «Возвращайтесь скорее! Любим Вас!» «А в Екатеринбурге на улицах есть такая наружка?» — задался вопросом Соловьев. 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев попросил объяснить, как в Екатеринбурге, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Слова выиграли широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Новость по теме Сосед Куйвашева вступился за него в конфликте с Соловьевым. «Штрибан, ты фильтруй хрюканину» Затем Соловьев дерзко ответил главе региона. Во время эфира ассистенты подсказали Соловьеву обратить внимание на соцсети Куйвашева. Выяснилось, что в Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) и во «ВКонтакте» губернатор не делал публикаций в поддержку спецоперации РФ. «Зато ведущий Соловьев на всю страну есть, — сыронизировал журналист. — А в поддержку операции как-то нет. Ну, потом, наверное, объяснит, что не сам [страницу] ведет. Политтехнологи посоветовали, а сами мы не местные. Мы точно не знали. Наверное, как-то так все будет». Фото: скриншот Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Телеведущий Владимир Соловьев упрекнул Екатеринбург в недостаточной поддержке военной спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В его telegram-канале (1,1 миллиона подписчиков) появился репост фотографии из Сарова (Нижегородская область), на которой изображен большой баннер с военнослужащим: «Возвращайтесь скорее! Любим Вас!» «А в Екатеринбурге на улицах есть такая наружка?» — задался вопросом Соловьев. 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев попросил объяснить, как в Екатеринбурге, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Слова выиграли широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Затем Соловьев дерзко ответил главе региона. Во время эфира ассистенты подсказали Соловьеву обратить внимание на соцсети Куйвашева. Выяснилось, что в Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) и во «ВКонтакте» губернатор не делал публикаций в поддержку спецоперации РФ. «Зато ведущий Соловьев на всю страну есть, — сыронизировал журналист. — А в поддержку операции как-то нет. Ну, потом, наверное, объяснит, что не сам [страницу] ведет. Политтехнологи посоветовали, а сами мы не местные. Мы точно не знали. Наверное, как-то так все будет».