29 апреля 2022
28 апреля 2022

В ХМАО на Оби начался ледоход. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время весеннего половодья ожидается подъем воды до 840-920 см Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на реке Обь начался ледоход. Видео опубликовано в группе телеканала «Самотлор» в соцсети «Вконтакте», информацию подтверждают в ГУ МЧС по ХМАО.

«На реках Обь, Северная Сосьва, Ляпин, Казым, Аган, Амня, Тром-Юган — ожидается ежедневный умеренный рост уровней воды, весенние ледовые явления. На реках Иртыш, Конда, Вах, Большой Юган ледоход, Вандрас — ожидается ледоход», — сообщается в оперативном прогнозе регионального МЧС на 1 мая.

Опасных гидрологических явлений в ближайшие сутки не прогнозируется. По предварительным данным, уровень воды в Оби в районе Нижневартовска этой весной составит 840-920 см.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начало ледохода на Оби и Иртыше сотрудники МЧС ожидали в первой декаде мая. При этом на реке Конда (приток Иртыша) первый ледоход в этом году уже начался.

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В Нижневартовске (ХМАО) на реке Обь начался ледоход. Видео опубликовано в группе телеканала «Самотлор» в соцсети «Вконтакте», информацию подтверждают в ГУ МЧС по ХМАО. «На реках Обь, Северная Сосьва, Ляпин, Казым, Аган, Амня, Тром-Юган — ожидается ежедневный умеренный рост уровней воды, весенние ледовые явления. На реках Иртыш, Конда, Вах, Большой Юган ледоход, Вандрас — ожидается ледоход», — сообщается в оперативном прогнозе регионального МЧС на 1 мая. Опасных гидрологических явлений в ближайшие сутки не прогнозируется. По предварительным данным, уровень воды в Оби в районе Нижневартовска этой весной составит 840-920 см. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начало ледохода на Оби и Иртыше сотрудники МЧС ожидали в первой декаде мая. При этом на реке Конда (приток Иртыша) первый ледоход в этом году уже начался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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