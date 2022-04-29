В ХМАО на Оби начался ледоход. Видео

30 апреля 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Во время весеннего половодья ожидается подъем воды до 840-920 см Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на реке Обь начался ледоход. Видео опубликовано в группе телеканала «Самотлор» в соцсети «Вконтакте», информацию подтверждают в ГУ МЧС по ХМАО. «На реках Обь, Северная Сосьва, Ляпин, Казым, Аган, Амня, Тром-Юган — ожидается ежедневный умеренный рост уровней воды, весенние ледовые явления. На реках Иртыш, Конда, Вах, Большой Юган ледоход, Вандрас — ожидается ледоход», — сообщается в оперативном прогнозе регионального МЧС на 1 мая. Опасных гидрологических явлений в ближайшие сутки не прогнозируется. По предварительным данным, уровень воды в Оби в районе Нижневартовска этой весной составит 840-920 см. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начало ледохода на Оби и Иртыше сотрудники МЧС ожидали в первой декаде мая. При этом на реке Конда (приток Иртыша) первый ледоход в этом году уже начался. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске (ХМАО) на реке Обь начался ледоход. Видео опубликовано в группе телеканала «Самотлор» в соцсети «Вконтакте», информацию подтверждают в ГУ МЧС по ХМАО. «На реках Обь, Северная Сосьва, Ляпин, Казым, Аган, Амня, Тром-Юган — ожидается ежедневный умеренный рост уровней воды, весенние ледовые явления. На реках Иртыш, Конда, Вах, Большой Юган ледоход, Вандрас — ожидается ледоход», — сообщается в оперативном прогнозе регионального МЧС на 1 мая. Опасных гидрологических явлений в ближайшие сутки не прогнозируется. По предварительным данным, уровень воды в Оби в районе Нижневартовска этой весной составит 840-920 см. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начало ледохода на Оби и Иртыше сотрудники МЧС ожидали в первой декаде мая. При этом на реке Конда (приток Иртыша) первый ледоход в этом году уже начался.