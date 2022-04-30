30 апреля 2022

Центр Екатеринбурга заполнили участники первомайского шествия. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ради праздничного шествия центр Екатеринбурга перекрыли Фото:

В Екатеринбурге проходит первомайская демонстрация, ради которой перекрыли часть центральных улиц. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, участники большой колонной стартовали с Площади Труда на Ленина и направляются в сторону администрации города.

«Народу много, все с шариками и российскими флагами. Многие с растяжками „Za мир, труд, май“, „Za мир без нацизма“, с георгиевскими лентами. Возглавляют шествие губернатор Свердловской области и представители Законодательного собрания, члены екатеринбургской администрации, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий», — передает журналист.

Ранее URA.RU публиковало карту перекрытий. Также можно ознакомиться с программой мероприятий на майские праздники.

В шествии принимают участники Общероссийского народного фронта
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Сопровождает участников демонстрации военный оркестр
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Первые лица города и области
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В шествии принимают участие представители разных партий и профсоюзов
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Многие пришли с плакатами на актуальную тему
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Выступает глава свердловской федерации профсоюзов
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В Екатеринбурге проходит первомайская демонстрация, ради которой перекрыли часть центральных улиц. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, участники большой колонной стартовали с Площади Труда на Ленина и направляются в сторону администрации города. «Народу много, все с шариками и российскими флагами. Многие с растяжками „Za мир, труд, май“, „Za мир без нацизма“, с георгиевскими лентами. Возглавляют шествие губернатор Свердловской области и представители Законодательного собрания, члены екатеринбургской администрации, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий», — передает журналист. Ранее URA.RU публиковало карту перекрытий. Также можно ознакомиться с программой мероприятий на майские праздники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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