В Екатеринбурге проходит первомайская демонстрация, ради которой перекрыли часть центральных улиц. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, участники большой колонной стартовали с Площади Труда на Ленина и направляются в сторону администрации города.
«Народу много, все с шариками и российскими флагами. Многие с растяжками „Za мир, труд, май“, „Za мир без нацизма“, с георгиевскими лентами. Возглавляют шествие губернатор Свердловской области и представители Законодательного собрания, члены екатеринбургской администрации, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий», — передает журналист.
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В Екатеринбурге проходит первомайская демонстрация, ради которой перекрыли часть центральных улиц. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, участники большой колонной стартовали с Площади Труда на Ленина и направляются в сторону администрации города. «Народу много, все с шариками и российскими флагами. Многие с растяжками „Za мир, труд, май“, „Za мир без нацизма“, с георгиевскими лентами. Возглавляют шествие губернатор Свердловской области и представители Законодательного собрания, члены екатеринбургской администрации, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий», — передает журналист. Ранее URA.RU публиковало карту перекрытий. Также можно ознакомиться с программой мероприятий на майские праздники.