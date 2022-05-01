Пьяный нарушитель не имел водительского удостоверения Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) пьяный водитель протаранил патрульный автомобиль ГИБДД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, у мужчины не было водительских прав.

«Пытаясь скрыться от полицейских, нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на дерево около дома №3 по переулку Свободы. После столкновения с впередистоящим препятствием, водитель Nissan начал движение назад, совершив при этом наезд на подъехавший служебный автомобиль ГИБДД», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве добавили, что нарушитель задержан. На него составлены административные протоколы сразу по нескольким статьям.

Ранее в Челябинске пьяный водитель не справился с управлением и протаранил охранную будку одной из стоянок. Водителю была оказана первая медицинская помощь. Количество пострадавших уточняется. Сотрудники ГИБДД призывают водителей отказаться от управления транспортными средствами в состоянии опьянения и не подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих.

Мужчина протаранил служебный автомобиль ГИБДД, пытаясь уйти от погони Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области