01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

В Копейске пьяный водитель протаранил автомобиль ГИБДД. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд
Пьяный нарушитель не имел водительского удостоверения Фото:

В Копейске (Челябинская область) пьяный водитель протаранил патрульный автомобиль ГИБДД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, у мужчины не было водительских прав.

«Пытаясь скрыться от полицейских, нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на дерево около дома №3 по переулку Свободы. После столкновения с впередистоящим препятствием, водитель Nissan начал движение назад, совершив при этом наезд на подъехавший служебный автомобиль ГИБДД», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве добавили, что нарушитель задержан. На него составлены административные протоколы сразу по нескольким статьям.

Ранее в Челябинске пьяный водитель не справился с управлением и протаранил охранную будку одной из стоянок. Водителю была оказана первая медицинская помощь. Количество пострадавших уточняется. Сотрудники ГИБДД призывают водителей отказаться от управления транспортными средствами в состоянии опьянения и не подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих.

Мужчина протаранил служебный автомобиль ГИБДД, пытаясь уйти от погони
Фото:

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В Копейске (Челябинская область) пьяный водитель протаранил патрульный автомобиль ГИБДД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, у мужчины не было водительских прав. «Пытаясь скрыться от полицейских, нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на дерево около дома №3 по переулку Свободы. После столкновения с впередистоящим препятствием, водитель Nissan начал движение назад, совершив при этом наезд на подъехавший служебный автомобиль ГИБДД», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве добавили, что нарушитель задержан. На него составлены административные протоколы сразу по нескольким статьям. Ранее в Челябинске пьяный водитель не справился с управлением и протаранил охранную будку одной из стоянок. Водителю была оказана первая медицинская помощь. Количество пострадавших уточняется. Сотрудники ГИБДД призывают водителей отказаться от управления транспортными средствами в состоянии опьянения и не подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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