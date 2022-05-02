«Таганай» — один из популярных туристических объектов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В национальном парке Таганай (Челябинская область) сошел постоянный снежный покров. Это случилось 30 апреля — на пять дней раньше среднемноголетнего срока благодаря повышению температуры в конце месяца, сообщает пресс-служба парка в своем telegram-канале.

«На Верхней тропе, где расположен снегомерный профиль, окончательно сошел снег. Средняя толщина снега минувшей зимой составила 42 сантиметра, что соответствует среднемноголетней норме (44 см). Наибольшая его глубина составила в пределах профиля 80 сантиметров, это сильно уступает рекордному здесь уровню — 105 сантиметров, зафиксированному в 2014 году», — говорится в сообщении.

Самый ранний срок схода постоянного снежного покрова в таганайских долинах за последние 15 лет зафиксирован 20 апреля 2012 года. А самый поздний — 15 мая 2014-го. В тенистых местах и в горах снег сойдет позже.

Прогулки по нацпарку после схода снега становятся более популярными telegram-канал «Таганай News»