Умерла парализованная пермячка, боровшаяся за жизнь 7 лет

Девушка не пережила последнюю реабилитацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае умерла парализованная Вероника Фарисова, которая 7 лет боролась за жизнь. В 2015 году девушку избил до полусмерти ее парень, после чего она пролежала без сознания в квартире несколько дней.

«Девушке было 25 лет, семь с лишним лет она боролась за жизнь», — сообщает «Комсомольская правда — Пермь». О смерти Фарисовой написала ее мать в соцсетях.

Ранее девушка училась в одном из пермских педагогических колледжей. Однажды парень Фарисовой Стас прочитал переписку подруги в соцсети с другим мальчиком. После этого молодой человек жестоко избил студентку. Та пролежала в квартире без помощи несколько суток. Мать погибшей не могла до нее дозвониться, а Стас говорил ей, что девушка возможно отмечает Новый год у подруг. 2 января позвонил сам парень и сказал, что нашел избитую Фарисову, уложил дома, но она ничего не ест. Взволнованная родственница сказала вызвать скорую и поехала к дочери. Женщина увидела дочь в больнице, подключенную к аппарату ИВЛ и с множественными синяками.

Суд приговорил виновника к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас парень уже на свободе. Около 7 лет мама студентки боролась за ее жизнь. Парализованной девушке несколько раз собирали деньги на реабилитацию. Недавно Фарисову отвезли на очередную реабилитацию, которую она не пережила.