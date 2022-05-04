04 мая 2022

Челябинские артисты едут к военным в Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция участников экспедиции на перевал Дятлова. Челябинск, бетехтин алексей, портрет
Алексей Бетехтин отметил, что это первый опыт вылета артистов в зону спецоперации Фото:
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Бригада артистов из Челябинска 7 мая вылетает в Донбасс, где даст для российских военных концерт. Об этом заявил министр культуры области Алексей Бетехтин, передает корреспондент URA.RU.

«Концертная бригада министерства культуры 7 мая летит в Донбасс. Мы подготовили качественную культурную программу. Солисты челябинской филармонии и государственного ансамбля танца „Урал“ выступят перед нашими бойцам», — отметил Бетехтин в эфире «Большой Редакции» ИД «Гранада Пресс».

По словам министра, перед челябинскими артистами стоит задача поддержать моральный дух солдат и поздравить их с 9 мая. Чиновник отметил, что в регионе это первый опыт привлечения артистов, и в случае его успеха, практика выступлений творческих коллективов в зоне проведения спецоперации может быть продолжена.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках и защитить русское население от нацистов. Из Челябинска за время спецоперации в Донбасс доставили несколько сотен тонн гуманитарной помощи.

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Бригада артистов из Челябинска 7 мая вылетает в Донбасс, где даст для российских военных концерт. Об этом заявил министр культуры области Алексей Бетехтин, передает корреспондент URA.RU. «Концертная бригада министерства культуры 7 мая летит в Донбасс. Мы подготовили качественную культурную программу. Солисты челябинской филармонии и государственного ансамбля танца „Урал“ выступят перед нашими бойцам», — отметил Бетехтин в эфире «Большой Редакции» ИД «Гранада Пресс». По словам министра, перед челябинскими артистами стоит задача поддержать моральный дух солдат и поздравить их с 9 мая. Чиновник отметил, что в регионе это первый опыт привлечения артистов, и в случае его успеха, практика выступлений творческих коллективов в зоне проведения спецоперации может быть продолжена. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках и защитить русское население от нацистов. Из Челябинска за время спецоперации в Донбасс доставили несколько сотен тонн гуманитарной помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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