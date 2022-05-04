Челябинские артисты едут к военным в Донбасс

Алексей Бетехтин отметил, что это первый опыт вылета артистов в зону спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бригада артистов из Челябинска 7 мая вылетает в Донбасс, где даст для российских военных концерт. Об этом заявил министр культуры области Алексей Бетехтин, передает корреспондент URA.RU.

«Концертная бригада министерства культуры 7 мая летит в Донбасс. Мы подготовили качественную культурную программу. Солисты челябинской филармонии и государственного ансамбля танца „Урал“ выступят перед нашими бойцам», — отметил Бетехтин в эфире «Большой Редакции» ИД «Гранада Пресс».

По словам министра, перед челябинскими артистами стоит задача поддержать моральный дух солдат и поздравить их с 9 мая. Чиновник отметил, что в регионе это первый опыт привлечения артистов, и в случае его успеха, практика выступлений творческих коллективов в зоне проведения спецоперации может быть продолжена.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках и защитить русское население от нацистов. Из Челябинска за время спецоперации в Донбасс доставили несколько сотен тонн гуманитарной помощи.