Прощание с Михаилом Гагариным состоялось 7 мая Сайт администрации Каменска-Уральского

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

7 мая состоялись похороны 23-летнего гвардии сержанта Михаила Гагарина из Каменска-Уральского (Свердловская область), погибшего во время спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщила пресс-служба администрации города на своем официальном сайте.

«Мы провожаем в последний путь нашего земляка, храброго солдата, настоящего героя — Михаила Гагарина. Провожаем его в канун великого праздника — Дня Победы», — говорится в сообщении. Проститься с ним на Аллею славы пришли сотни горожан.

Михаил служил по контракту в мотострелковой бригаде на должности заместителя командира боевой машины, наводчика-оператора. Он погиб 21 апреля, выполняя воинский долг. Михаил Гагарин посмертно награжден орденом Мужества. Герой был похоронен на Ивановском кладбище.

Проститься с героем пришли сотни горожан Фото: сайт администрации Каменска-Уральского

Фото: сайт администрации Каменска-Уральского

Фото: сайт администрации Каменска-Уральского

Фото: сайт администрации Каменска-Уральского

Фото: сайт администрации Каменска-Уральского