7 мая состоялись похороны 23-летнего гвардии сержанта Михаила Гагарина из Каменска-Уральского (Свердловская область), погибшего во время спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщила пресс-служба администрации города на своем официальном сайте.
«Мы провожаем в последний путь нашего земляка, храброго солдата, настоящего героя — Михаила Гагарина. Провожаем его в канун великого праздника — Дня Победы», — говорится в сообщении. Проститься с ним на Аллею славы пришли сотни горожан.
Михаил служил по контракту в мотострелковой бригаде на должности заместителя командира боевой машины, наводчика-оператора. Он погиб 21 апреля, выполняя воинский долг. Михаил Гагарин посмертно награжден орденом Мужества. Герой был похоронен на Ивановском кладбище.
Проститься с героем пришли сотни горожан
Фото: сайт администрации Каменска-Уральского
Фото: сайт администрации Каменска-Уральского
Фото: сайт администрации Каменска-Уральского
Фото: сайт администрации Каменска-Уральского
Фото: сайт администрации Каменска-Уральского
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7 мая состоялись похороны 23-летнего гвардии сержанта Михаила Гагарина из Каменска-Уральского (Свердловская область), погибшего во время спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщила пресс-служба администрации города на своем официальном сайте. «Мы провожаем в последний путь нашего земляка, храброго солдата, настоящего героя — Михаила Гагарина. Провожаем его в канун великого праздника — Дня Победы», — говорится в сообщении. Проститься с ним на Аллею славы пришли сотни горожан. Михаил служил по контракту в мотострелковой бригаде на должности заместителя командира боевой машины, наводчика-оператора. Он погиб 21 апреля, выполняя воинский долг. Михаил Гагарин посмертно награжден орденом Мужества. Герой был похоронен на Ивановском кладбище.