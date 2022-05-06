06 мая 2022

Сотни свердловчан простились с контрактником, погибшим на Украине. Фото

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Прощание с Михаилом Гагариным состоялось 7 мая
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

7 мая состоялись похороны 23-летнего гвардии сержанта Михаила Гагарина из Каменска-Уральского (Свердловская область), погибшего во время спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщила пресс-служба администрации города на своем официальном сайте.

«Мы провожаем в последний путь нашего земляка, храброго солдата, настоящего героя — Михаила Гагарина. Провожаем его в канун великого праздника — Дня Победы», — говорится в сообщении. Проститься с ним на Аллею славы пришли сотни горожан.

Михаил служил по контракту в мотострелковой бригаде на должности заместителя командира боевой машины, наводчика-оператора. Он погиб 21 апреля, выполняя воинский долг. Михаил Гагарин посмертно награжден орденом Мужества. Герой был похоронен на Ивановском кладбище.

Проститься с героем пришли сотни горожан
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7 мая состоялись похороны 23-летнего гвардии сержанта Михаила Гагарина из Каменска-Уральского (Свердловская область), погибшего во время спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщила пресс-служба администрации города на своем официальном сайте. «Мы провожаем в последний путь нашего земляка, храброго солдата, настоящего героя — Михаила Гагарина. Провожаем его в канун великого праздника — Дня Победы», — говорится в сообщении. Проститься с ним на Аллею славы пришли сотни горожан. Михаил служил по контракту в мотострелковой бригаде на должности заместителя командира боевой машины, наводчика-оператора. Он погиб 21 апреля, выполняя воинский долг. Михаил Гагарин посмертно награжден орденом Мужества. Герой был похоронен на Ивановском кладбище.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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