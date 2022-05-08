Салют смотрели 60 тысяч челябинцев Фото: Наталья Чернова © URA.RU

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Челябинске завершились фейерверком. На набережной реки Миасс, откуда можно было наблюдать за салютом, собралось много людей, передает корреспондент URA.RU.

«Фейерверк смотрели порядка 60 тысяч человек. Концерт на Театральной площади, который проходил до салюта, смотрели 15 тысяч человек», — сообщили в городской администрации.

Движение в центре города было перекрыто с раннего утра. После салюта полиция сняла ограничение движения, разблокировав дороги для общественного и личного транспорта горожан.

Автобусы №№ 2, 4, 8, 15, 18, 64, 71, 81, 483 продолжают свою работу после 22:00 и проходят рядом с местами, где челябинцы и гости города традиционно смотрят фейерверк.

Трамваи сосредоточены на следующих остановках:

Цирк

16. На Чичерина.

17. На Медгородок.

22. На Чистопольскую (по К. Маркса).

Калинина (на Кирова)

20. На Медгородок.

Теплотехнический институт

3. на ЧМК.

Областной краеведческий музей

20. На Медгородок.

Площадь Ярославского

3. На Вокзал.

18. На ЧМК.

Пушкина (на Труда)

5. На ЧЭМК (по Труда).

22. На Чистопольскую (по Труда).

5. На Вокзал (по Труда, Цвиллинга).

Карла Маркса

22. На Чистопольскую (по К. Маркса).

Площадь Революции

7. На Вокзал.

Троллейбусы сосредоточены на следующих остановках:

Алое Поле

19. На Первоозерный.

10. На ЧКПЗ (по Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей).

17. На Молдавскую (по Молодогвардейцев).

19. На ПКиО.

Труда (на Энгельса)

14. На ЧМК.

17. На Молдавскую (по Молодогвардейцев).

ДС Юность

12. На АМЗ.

Калинина (на Свердловском пр.)

12. На АМЗ.

7. На ЧМК

12. На Молдавскую (по Комсомольскому пр.)

Фото: Наталья Чернова © URA.RU

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