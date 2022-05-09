09 мая 2022

В Екатеринбурге в аварии пострадали дети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге на Уралмаше столкнулись две иномарки Фото:

Две иномарки столкнулись друг с другом напротив дома №44 на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. В результате аварии пострадали двое детей, сообщили URA.RU в отделении пропаганды городской ГИБДД.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Klan, двигаясь по проспекту Космонавтов со стороны Фронтовых Бригад в сторону Победы, выбрал неправильную […] скорость и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Volvo XC60», — говорится в сообщении инспекторов. В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров Volvo — восьмилетняя девочка и семилетний мальчик. С ушибами мягких тканей головы их увезли в больницу.

За рулем Chevrolet был 27-летний екатеринбуржец со стажем вождения девять лет. По его словам, он ехал со скоростью 50 км/ч и не успел затормозить, когда перед ним остановилась Volvo. В Госавтоинспекции напоминают водителям, что следует быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

Водитель Chevrolet не успел затормозить и врезался в Volvo
Фото:

Две иномарки столкнулись друг с другом напротив дома №44 на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. В результате аварии пострадали двое детей, сообщили URA.RU в отделении пропаганды городской ГИБДД. «По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Klan, двигаясь по проспекту Космонавтов со стороны Фронтовых Бригад в сторону Победы, выбрал неправильную […] скорость и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Volvo XC60», — говорится в сообщении инспекторов. В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров Volvo — восьмилетняя девочка и семилетний мальчик. С ушибами мягких тканей головы их увезли в больницу. За рулем Chevrolet был 27-летний екатеринбуржец со стажем вождения девять лет. По его словам, он ехал со скоростью 50 км/ч и не успел затормозить, когда перед ним остановилась Volvo. В Госавтоинспекции напоминают водителям, что следует быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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