Две иномарки столкнулись друг с другом напротив дома №44 на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. В результате аварии пострадали двое детей, сообщили URA.RU в отделении пропаганды городской ГИБДД.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Klan, двигаясь по проспекту Космонавтов со стороны Фронтовых Бригад в сторону Победы, выбрал неправильную […] скорость и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Volvo XC60», — говорится в сообщении инспекторов. В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров Volvo — восьмилетняя девочка и семилетний мальчик. С ушибами мягких тканей головы их увезли в больницу.
За рулем Chevrolet был 27-летний екатеринбуржец со стажем вождения девять лет. По его словам, он ехал со скоростью 50 км/ч и не успел затормозить, когда перед ним остановилась Volvo. В Госавтоинспекции напоминают водителям, что следует быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.
Водитель Chevrolet не успел затормозить и врезался в Volvo
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Две иномарки столкнулись друг с другом напротив дома №44 на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. В результате аварии пострадали двое детей, сообщили URA.RU в отделении пропаганды городской ГИБДД. «По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Klan, двигаясь по проспекту Космонавтов со стороны Фронтовых Бригад в сторону Победы, выбрал неправильную […] скорость и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Volvo XC60», — говорится в сообщении инспекторов. В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров Volvo — восьмилетняя девочка и семилетний мальчик. С ушибами мягких тканей головы их увезли в больницу. За рулем Chevrolet был 27-летний екатеринбуржец со стажем вождения девять лет. По его словам, он ехал со скоростью 50 км/ч и не успел затормозить, когда перед ним остановилась Volvo. В Госавтоинспекции напоминают водителям, что следует быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.