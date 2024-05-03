03 мая 2024

ГИБДД выступила с экстренным обращением к свердловчанам из-за снегопадов

Автоинспекторы призвали свердловчан не ездить на летней резине из-за снега
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город в снегу. Курган, колесо автомобиля, мокрый снег, нечищенная дорога
На трассах слой снега вырос до 10 сантиметров Фото:

В Свердловской области из-за низкой температуры дороги сковал лед. Снежный покров на трассах достигает 10 сантиметров. ГИБДД региона призывает водителей отказаться от поездок на машинах с летними шинами.

«Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте с летними шинами из-за непогоды… На дорогах региона образовалась гололедица и снежный покров. На некоторых участках трассы заметены снегом высотой более 10 см, наблюдается метель», — говорится в telegram-канале ведомства.

По словам автоинспекторов, такие условия неблагоприятны для управления машиной. Свердловские трассы в усиленном режиме патрулируют наряды ДПС, автомобилистам оказывается помощь.

Из-за сильного снегопада ночью 4 мая люди застряли в длинной пробке на Пермском тракте. Машины были покрыты снегом, а движение в обе стороны оказалось заблокировано. Инспекторы освобождали трассу для проезда на сложных участках.

Упавшее из-за снега дерево на трассе Нижние Серги — Емелино
Упавшее из-за снега дерево на трассе Нижние Серги — Емелино
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области из-за низкой температуры дороги сковал лед. Снежный покров на трассах достигает 10 сантиметров. ГИБДД региона призывает водителей отказаться от поездок на машинах с летними шинами. «Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте с летними шинами из-за непогоды… На дорогах региона образовалась гололедица и снежный покров. На некоторых участках трассы заметены снегом высотой более 10 см, наблюдается метель», — говорится в telegram-канале ведомства. По словам автоинспекторов, такие условия неблагоприятны для управления машиной. Свердловские трассы в усиленном режиме патрулируют наряды ДПС, автомобилистам оказывается помощь. Из-за сильного снегопада ночью 4 мая люди застряли в длинной пробке на Пермском тракте. Машины были покрыты снегом, а движение в обе стороны оказалось заблокировано. Инспекторы освобождали трассу для проезда на сложных участках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...