ГИБДД выступила с экстренным обращением к свердловчанам из-за снегопадов

В Свердловской области из-за низкой температуры дороги сковал лед. Снежный покров на трассах достигает 10 сантиметров. ГИБДД региона призывает водителей отказаться от поездок на машинах с летними шинами.
«Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте с летними шинами из-за непогоды… На дорогах региона образовалась гололедица и снежный покров. На некоторых участках трассы заметены снегом высотой более 10 см, наблюдается метель», — говорится в telegram-канале ведомства.
По словам автоинспекторов, такие условия неблагоприятны для управления машиной. Свердловские трассы в усиленном режиме патрулируют наряды ДПС, автомобилистам оказывается помощь.
Из-за сильного снегопада ночью 4 мая люди застряли в длинной пробке на Пермском тракте. Машины были покрыты снегом, а движение в обе стороны оказалось заблокировано. Инспекторы освобождали трассу для проезда на сложных участках.
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