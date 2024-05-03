ГИБДД выступила с экстренным обращением к свердловчанам из-за снегопадов

Автоинспекторы призвали свердловчан не ездить на летней резине из-за снега

04 мая 2024 в 09:19 Размер текста - 17 +

На трассах слой снега вырос до 10 сантиметров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Свердловской области из-за низкой температуры дороги сковал лед. Снежный покров на трассах достигает 10 сантиметров. ГИБДД региона призывает водителей отказаться от поездок на машинах с летними шинами. «Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте с летними шинами из-за непогоды… На дорогах региона образовалась гололедица и снежный покров. На некоторых участках трассы заметены снегом высотой более 10 см, наблюдается метель», — говорится в telegram-канале ведомства. По словам автоинспекторов, такие условия неблагоприятны для управления машиной. Свердловские трассы в усиленном режиме патрулируют наряды ДПС, автомобилистам оказывается помощь. Из-за сильного снегопада ночью 4 мая люди застряли в длинной пробке на Пермском тракте. Машины были покрыты снегом, а движение в обе стороны оказалось заблокировано. Инспекторы освобождали трассу для проезда на сложных участках. Упавшее из-за снега дерево на трассе Нижние Серги — Емелино канал «ГИБДД Свердловской области», t.me Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области из-за низкой температуры дороги сковал лед. Снежный покров на трассах достигает 10 сантиметров. ГИБДД региона призывает водителей отказаться от поездок на машинах с летними шинами. «Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте с летними шинами из-за непогоды… На дорогах региона образовалась гололедица и снежный покров. На некоторых участках трассы заметены снегом высотой более 10 см, наблюдается метель», — говорится в telegram-канале ведомства. По словам автоинспекторов, такие условия неблагоприятны для управления машиной. Свердловские трассы в усиленном режиме патрулируют наряды ДПС, автомобилистам оказывается помощь. Из-за сильного снегопада ночью 4 мая люди застряли в длинной пробке на Пермском тракте. Машины были покрыты снегом, а движение в обе стороны оказалось заблокировано. Инспекторы освобождали трассу для проезда на сложных участках.