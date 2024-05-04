С возвращением опального отца Сергия на Урал оживились его адепты

04 мая 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Сергия Романова доставили в Нижний Тагил в начале апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возвращение экс-схиигумена Сергия (Романова) в Свердловскую область, где он будет отбывать наказание, активизировало его последователей. Бежавшие в Туринск адепты продолжают набирать новых членов в свою секту, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «На территории Туринского района обнаружены так называемые скиты — места компактного проживания последователей Романова. Бежавшие туда адепты продолжают деятельность по развитию общины, пытаясь привлечь в свои ряды новых участников», — объяснил собеседник агентства. По его словам, возвращение бывшего монаха на уральскую землю якобы сподвигло последователей Романова на еще большую активность. В ИК-13 Нижнего Тагила бывшего схиигумена доставили месяц назад. Там он будет отбывать наказание, назначенное судом. Говорят, с первых же дней экс-священник якобы взялся за строительство храма на территории колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возвращение экс-схиигумена Сергия (Романова) в Свердловскую область, где он будет отбывать наказание, активизировало его последователей. Бежавшие в Туринск адепты продолжают набирать новых членов в свою секту, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «На территории Туринского района обнаружены так называемые скиты — места компактного проживания последователей Романова. Бежавшие туда адепты продолжают деятельность по развитию общины, пытаясь привлечь в свои ряды новых участников», — объяснил собеседник агентства. По его словам, возвращение бывшего монаха на уральскую землю якобы сподвигло последователей Романова на еще большую активность. В ИК-13 Нижнего Тагила бывшего схиигумена доставили месяц назад. Там он будет отбывать наказание, назначенное судом. Говорят, с первых же дней экс-священник якобы взялся за строительство храма на территории колонии.