С возвращением опального отца Сергия на Урал оживились его адепты

Возвращение экс-схиигумена Сергия (Романова) в Свердловскую область, где он будет отбывать наказание, активизировало его последователей. Бежавшие в Туринск адепты продолжают набирать новых членов в свою секту, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
«На территории Туринского района обнаружены так называемые скиты — места компактного проживания последователей Романова. Бежавшие туда адепты продолжают деятельность по развитию общины, пытаясь привлечь в свои ряды новых участников», — объяснил собеседник агентства.
По его словам, возвращение бывшего монаха на уральскую землю якобы сподвигло последователей Романова на еще большую активность. В ИК-13 Нижнего Тагила бывшего схиигумена доставили месяц назад. Там он будет отбывать наказание, назначенное судом. Говорят, с первых же дней экс-священник якобы взялся за строительство храма на территории колонии.
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