11 мая 2022

Пермяков предупредили о заморозках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозы. Курган, снег, рябина, зима, иней, погода, заморозки, похолодание
Из-за заморозка возможны аварии на коммунальных сетях Фото:

Пермяков ночью 13 и 14 мая ожидают заморозки. Температура воздуха может упасть до -2 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Ночью 13 и 14 мая местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — говорится в оперативной информации на сайте ведомства. Температура воздуха днем составит от 14 до 19 градусов тепла.

МЧС также предупреждает, что в условиях заморозка существует вероятность возникновения аварий на сетях электроснабжения и коммунальных сетях. Также ухудшение погоды может стать причиной увеличения количества ДТП на дорогах, из-за скользкого дорожного покрытия.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П».

Пермяков ночью 13 и 14 мая ожидают заморозки. Температура воздуха может упасть до -2 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. «Ночью 13 и 14 мая местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — говорится в оперативной информации на сайте ведомства. Температура воздуха днем составит от 14 до 19 градусов тепла. МЧС также предупреждает, что в условиях заморозка существует вероятность возникновения аварий на сетях электроснабжения и коммунальных сетях. Также ухудшение погоды может стать причиной увеличения количества ДТП на дорогах, из-за скользкого дорожного покрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...