Пермяков предупредили о заморозках

Из-за заморозка возможны аварии на коммунальных сетях
Пермяков ночью 13 и 14 мая ожидают заморозки. Температура воздуха может упасть до -2 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Ночью 13 и 14 мая местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — говорится в оперативной информации на сайте ведомства. Температура воздуха днем составит от 14 до 19 градусов тепла.
МЧС также предупреждает, что в условиях заморозка существует вероятность возникновения аварий на сетях электроснабжения и коммунальных сетях. Также ухудшение погоды может стать причиной увеличения количества ДТП на дорогах, из-за скользкого дорожного покрытия.
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