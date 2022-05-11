Пермяков предупредили о заморозках

12 мая 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Из-за заморозка возможны аварии на коммунальных сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяков ночью 13 и 14 мая ожидают заморозки. Температура воздуха может упасть до -2 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. «Ночью 13 и 14 мая местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — говорится в оперативной информации на сайте ведомства. Температура воздуха днем составит от 14 до 19 градусов тепла. МЧС также предупреждает, что в условиях заморозка существует вероятность возникновения аварий на сетях электроснабжения и коммунальных сетях. Также ухудшение погоды может стать причиной увеличения количества ДТП на дорогах, из-за скользкого дорожного покрытия. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

Пермяков ночью 13 и 14 мая ожидают заморозки. Температура воздуха может упасть до -2 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. «Ночью 13 и 14 мая местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — говорится в оперативной информации на сайте ведомства. Температура воздуха днем составит от 14 до 19 градусов тепла. МЧС также предупреждает, что в условиях заморозка существует вероятность возникновения аварий на сетях электроснабжения и коммунальных сетях. Также ухудшение погоды может стать причиной увеличения количества ДТП на дорогах, из-за скользкого дорожного покрытия.