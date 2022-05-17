Пермские волонтеры накормят беженцев с Донбасса

18 мая 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

За неделю волонтеры готовы накормить более 200 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермские волонтеры организуют бесплатные обеды для беженцев, прибывших с территорий Луганской и Донецкой народных республик. Специально для этого инициативные пермяки оборудовали передвижную столовую. Волонтеры выезжают в разные места и кормят всех нуждающихся. «В Пермь приезжает много беженцев с территории Донбасса. Любой человек, если он нуждается, может обратиться к нам за питанием. Также мы можем помочь вещами, медикаментами, в целом оказать любую помощь», — рассказали URA.RU организаторы волонтерской акции. В меню входят горячее питание, хлеб, чай, сладкое. За неделю волонтеры могут накормить более 200 человек. В Перми социальная столовая работает по следующим адресам: ул. Ардатовская, 32, в 17.00, по вторникам;

ул. Подгорная, 47/2, в 16.00, ул. Воронежская, 20, в 17:00, по четвергам;

ул. Мира, 111, в 19.00, по пятницам;

ул. Хабаровская, 175, в 11.00, ул. Вильямса, в 14:00, по субботам. Жители Донбасса эвакуируются в Россию из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины. Сейчас в стране ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации, инициированная РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Правительство России выделило средства на подъемные выплаты для беженцев, а в регионах для них собирают гуманитарную помощь.

Пермские волонтеры организуют бесплатные обеды для беженцев, прибывших с территорий Луганской и Донецкой народных республик. Специально для этого инициативные пермяки оборудовали передвижную столовую. Волонтеры выезжают в разные места и кормят всех нуждающихся. «В Пермь приезжает много беженцев с территории Донбасса. Любой человек, если он нуждается, может обратиться к нам за питанием. Также мы можем помочь вещами, медикаментами, в целом оказать любую помощь», — рассказали URA.RU организаторы волонтерской акции. В меню входят горячее питание, хлеб, чай, сладкое. За неделю волонтеры могут накормить более 200 человек. В Перми социальная столовая работает по следующим адресам: Жители Донбасса эвакуируются в Россию из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины. Сейчас в стране ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации, инициированная РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Правительство России выделило средства на подъемные выплаты для беженцев, а в регионах для них собирают гуманитарную помощь.