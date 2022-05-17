17 мая 2022

Пермские волонтеры накормят беженцев с Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полевая кухня. Курган , полевая кухня, гречка, еда, пластиковая посуда, сухпаек
За неделю волонтеры готовы накормить более 200 человек Фото:

Пермские волонтеры организуют бесплатные обеды для беженцев, прибывших с территорий Луганской и Донецкой народных республик. Специально для этого инициативные пермяки оборудовали передвижную столовую. Волонтеры выезжают в разные места и кормят всех нуждающихся.

«В Пермь приезжает много беженцев с территории Донбасса. Любой человек, если он нуждается, может обратиться к нам за питанием. Также мы можем помочь вещами, медикаментами, в целом оказать любую помощь», — рассказали URA.RU организаторы волонтерской акции.

В меню входят горячее питание, хлеб, чай, сладкое. За неделю волонтеры могут накормить более 200 человек. В Перми социальная столовая работает по следующим адресам:

  • ул. Ардатовская, 32, в 17.00, по вторникам;
  • ул. Подгорная, 47/2, в 16.00, ул. Воронежская, 20, в 17:00, по четвергам;
  • ул. Мира, 111, в 19.00, по пятницам;
  • ул. Хабаровская, 175, в 11.00, ул. Вильямса, в 14:00, по субботам.

Жители Донбасса эвакуируются в Россию из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины. Сейчас в стране ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации, инициированная РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Правительство России выделило средства на подъемные выплаты для беженцев, а в регионах для них собирают гуманитарную помощь.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П»
Подписаться
Пермские волонтеры организуют бесплатные обеды для беженцев, прибывших с территорий Луганской и Донецкой народных республик. Специально для этого инициативные пермяки оборудовали передвижную столовую. Волонтеры выезжают в разные места и кормят всех нуждающихся. «В Пермь приезжает много беженцев с территории Донбасса. Любой человек, если он нуждается, может обратиться к нам за питанием. Также мы можем помочь вещами, медикаментами, в целом оказать любую помощь», — рассказали URA.RU организаторы волонтерской акции. В меню входят горячее питание, хлеб, чай, сладкое. За неделю волонтеры могут накормить более 200 человек. В Перми социальная столовая работает по следующим адресам: Жители Донбасса эвакуируются в Россию из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины. Сейчас в стране ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации, инициированная РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Правительство России выделило средства на подъемные выплаты для беженцев, а в регионах для них собирают гуманитарную помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...