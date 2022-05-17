Умер известный пермский врач

Сегодня, 18 мая, ушел из жизни бывший главврач МСЧ №6 в Перми Юрий Павлецов. Об этом сообщает министерство здравоохранения Пермского края в официальном telegram-канале.
«18 мая скончался Юрий Иванович Павлецов. Жители Перми помнят его как главного врача МСЧ №6. Министерство здравоохранения и врачебное сообщество Пермского края выражают глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим и будем помнить», — говорится в сообщении.
Юрий Павлецов окончил лечебный факультет Пермского мединститута в 1971 году. Работал анестезиологом, главным врачом Соликамской ЦРБ, главврачом МСЧ № 5 и ГКБ № 2 в Перми. В 2001 году он возглавил МСЧ № 6. С 2012 по 2014 год работал начальником управления здравоохранения администрации Перми, в 2015 году перешел в министерство здравоохранения, потом был начальником госпиталя для ветеранов войн.
Прощание с Юрием Павлецовым состоится 20 мая в 13.00 в большом зале по адресу ул. Старцева, 61. Отпевание пройдет в 15.00 в Свято-Троицком соборе по адресу ул. Монастырская, 95.
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Сегодня, 18 мая, ушел из жизни бывший главврач МСЧ №6 в Перми Юрий Павлецов. Об этом сообщает министерство здравоохранения Пермского края в официальном telegram-канале. «18 мая скончался Юрий Иванович Павлецов. Жители Перми помнят его как главного врача МСЧ №6. Министерство здравоохранения и врачебное сообщество Пермского края выражают глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим и будем помнить», — говорится в сообщении. Юрий Павлецов окончил лечебный факультет Пермского мединститута в 1971 году. Работал анестезиологом, главным врачом Соликамской ЦРБ, главврачом МСЧ № 5 и ГКБ № 2 в Перми. В 2001 году он возглавил МСЧ № 6. С 2012 по 2014 год работал начальником управления здравоохранения администрации Перми, в 2015 году перешел в министерство здравоохранения, потом был начальником госпиталя для ветеранов войн. Прощание с Юрием Павлецовым состоится 20 мая в 13.00 в большом зале по адресу ул. Старцева, 61. Отпевание пройдет в 15.00 в Свято-Троицком соборе по адресу ул. Монастырская, 95.