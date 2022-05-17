Умер известный пермский врач

Прощание с Юрием Павлецовым пройдет в пятницу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодня, 18 мая, ушел из жизни бывший главврач МСЧ №6 в Перми Юрий Павлецов. Об этом сообщает министерство здравоохранения Пермского края в официальном telegram-канале.

«18 мая скончался Юрий Иванович Павлецов. Жители Перми помнят его как главного врача МСЧ №6. Министерство здравоохранения и врачебное сообщество Пермского края выражают глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим и будем помнить», — говорится в сообщении.

Юрий Павлецов окончил лечебный факультет Пермского мединститута в 1971 году. Работал анестезиологом, главным врачом Соликамской ЦРБ, главврачом МСЧ № 5 и ГКБ № 2 в Перми. В 2001 году он возглавил МСЧ № 6. С 2012 по 2014 год работал начальником управления здравоохранения администрации Перми, в 2015 году перешел в министерство здравоохранения, потом был начальником госпиталя для ветеранов войн.

Прощание с Юрием Павлецовым состоится 20 мая в 13.00 в большом зале по адресу ул. Старцева, 61. Отпевание пройдет в 15.00 в Свято-Троицком соборе по адресу ул. Монастырская, 95.