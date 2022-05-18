В ресторане Екатеринбурга поезд будет развозить еду. Заведение будет в стиле Гарри Поттера

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Ресторана откроется на первом этаже западного паркинга ТРЦ «Гринвич» Фото:

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» до конца мая откроется семейный ресторан Platforma. В настоящее время там проходят ремонтные работы, заявили в «Гринвиче».

«Заведение расположится на первом этаже западного паркинга торгового центра. Ресторан рассчитан на 140 посадочных мест, его площадь составляет 500 квадратных метров, средний чек — 1300 рублей», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора компании «Платформа рест» Анна Уляшкина. Оформление заведения будет в стиле фильмов о Гарри Поттере.

По словам Уляшкиной, еда будет доставляться по железной дороге. Заведение будет продвигать концепцию семейного ресторана — в нем будет предусмотрена детская комната и детское меню, а для взрослых подготовят коктейльную карту. Планируется, что заполняемость ресторана по выходным будет полная, в будние дни до 70-80%.

Так будет выглядеть ресторан внутри
Фото:
В интерьере можно увидеть отсылки к персонажам фильмов о Гарри Поттере
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С помощью таких паровозов будет развозиться еда
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Интерьер дополняют оригинальные предметы
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В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» до конца мая откроется семейный ресторан Platforma. В настоящее время там проходят ремонтные работы, заявили в «Гринвиче». «Заведение расположится на первом этаже западного паркинга торгового центра. Ресторан рассчитан на 140 посадочных мест, его площадь составляет 500 квадратных метров, средний чек — 1300 рублей», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора компании «Платформа рест» Анна Уляшкина. Оформление заведения будет в стиле фильмов о Гарри Поттере. По словам Уляшкиной, еда будет доставляться по железной дороге. Заведение будет продвигать концепцию семейного ресторана — в нем будет предусмотрена детская комната и детское меню, а для взрослых подготовят коктейльную карту. Планируется, что заполняемость ресторана по выходным будет полная, в будние дни до 70-80%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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